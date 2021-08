Aracely Arámbula hace reaccionar a Maribel Guardia con sofisticado outfit playero

Un fin de semana más llegó y la actriz Aracely Arámbula aprovechó para lucir el cuerpazo que posee, así como para lucir de nuevo, un sofisticado outfit playero en color negro, con el que hizo reaccionar a su amiga, la actriz Maribel Guardia.

Fue el pasado viernes, que 'la Chule', volvió a compartir una postal en la que se le ve luciendo un outfit ideal para playa o la piscina que tanto le gusta disfrutar a la estrella de las telenovelas de Telemundo, sólo con el pretexto de festejar que el fin de semana había llegado y el viernes era placentero.

Además de su postal, Aracely Arámbula contó que sigue preparándose para su regreso al teatro con una entrañable puesta en escena que seguramente seguirá haciendo reír al público estadounidense, pues ya tienen una gira programada por varias ciudades de Estados Unidos.

"#viernes ya es Vierneeeeeesss y mi #ArAfamilia lo sabe deseándoles mucha #saludybienestar y todo lo mejor #Sorpresas y seguimos preparándonos para el #teatro y para retomar la gira #PorqueloshombresAmanalasCabronas, me llena de #emociones el volver al escenario después de tanta espera y de este tiempo que no ha sido fácil para nadie"...

Así mismo, la actriz de 46 años, hizo las recomendaciones pertinentes para evitar el contagio del virus a toda costa: "Sigamos cuidándonos y recuerden que siempre están en mi corazón mi #arafamilia bella #blessings #love #friday #loveyourself #goodvibes #losamo #friends. Pic by my #Love @urielsantanafoto, (siempre acompañada de tu cariño hermosa @jaquile_ con mi brazalete especial de #goodluck #loveyou bella Janeth)".

Con la piscina y la vegetación de fondo, Aracely Arámbula posó bajo los rayos del sol desde el puerto de Acapulco, México, con un pantalón negro de pretina animal pint en versión leopardo, que acompañó con una blusa de corte cruzado con un ribete de color fucsia con la que deja ver su escultural figura y un poco de sus encantos que se asoman "sin querer".

El sofisticado outfit fue complementado con un par de lentes de sol y un sombrero de ala redonda para cubrirse del sol y lucir glamorosa. Algunos accesorios como pulseras y aretes, fueron otros de los elementos que dieron vida al atuendo.

Lo que hizo reaccionar a varios famosos, entre ellos Quique Usales, quien escribió: "Pero Ara" no sin olvidar los corazones rojos. Por su parte, Michelle Vieth se maravilló con la belleza de su también amiga Aracely Arámbula a la que llamó "Sis…", comentario que apoyó con una serie de corazones rojos y llamaradas de fuego.

Uriel Santana, el tapatío, quien es su fotógrafo de cabecera y uno de sus mejores amigos, no pudo dejar de expresar su sentir: "Íjolesss, como te amo!!!!", así como Polo Monarrez. Pero fue la costarricense Maribel Guardia, quien reaccionó con el comentario que le salió del alma: "Muñeca", mismo que tiene 116 'Me gusta' y un comentario de un hater que no es muy favorecedor: "@maribelguardia entre teiboleras se entienden y se aman".

Al momento, son 189,800 seguidores de Aracely Arámbula que han reaccionado con un corazón rojo y se pueden leer 2,015 comentarios.

