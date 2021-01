Aracely Arámbula estrena larga cabellera, ahora es rubia

El nuevo look con el que aparece Aracely Arámbula dejó impresionados a sus millones de seguidores, lo que hace que la actriz de Telemundo luzca aún más bella de lo que ya es, y es que fue a través de sus historias de Instagram donde compartió la imagen donde se le ve hermosa. En la fotografía se puede ver que Aracely Arámbula trae su cabello larguísimo hasta la cintura, chino y bien rubio, lo que le dio un plus muy atrevido y resaltó aún más su belleza.

Con un traje negro y con piedras de colores al frente fue como la protagonista de La Doña presumió su larga cabellera en color rubio. últimamente Aracely Arámbula se ha visto muy activa en sus redes sociales, compartiendo con sus más de cinco millones de seguidores cualquier tipo de cambio en su vida y también los proyectos que tiene para este inicio de 2021.

Aracely Arámbula en radical cambio de look. Instagram Aracely Arámbula

Hace unos días causó una polémica en Instagram luego de compartir una fotografía en la que aparece ddesnuda, situación por la que recibió comentarios de todo tipo .El trabajo lo realizó el fotógrafo Uriel Samanta, quien también ha trabajaddo con celebridades de la televisión mexicana como; Galilea Montijo, Anahí, Maite Perroni, Kate del Castillo, Angelique Boyer, Belinda y Bárbara Mori.

"Por un 2021 lleno de SALUD , ABUNDACIA Y BIENESTAR #MiArafamiliabella. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza. No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice comparto mi primera foto del año con todo el Amor y enorme talento de mi gran y muy querido AMIGO un ser humano muy especial en mi vida @urielsantanafoto #Usantanaphotobook", fue el mensaje con el que la protagonista de La Patrona acompañó su atrevida fotografía que a más de alguno le causó un infarto.

“Hermosa feliz año salud, amor, y todo lo bello y bueno en abundancia”, “Mi afrodita moderna”, “Mi Ara, sabias palabras. Espero que este nuevo año todos aprendamos a ser mejores seres humanos y nos llenemos de buenas energía y con respecto a la foto. Puro arte, eres una mujer tremendamente profesional y ese trabajo se valora”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron el pie de la publicación a La Chule.

Esto le generó miles de comentarios y que se hiciera viral a nivel mundial por atreverse a sus 45 años a posar desnuda y sin ningún tipo de problema, pues la ex de Luis Miguel, es considerada una de las mujeres mexicanas más hermosas de la historia y su buen cuidado físico lo aprueba.