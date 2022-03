Aracely Arámbula enloquece con belleza y cuerpazo en bikini negro

Su belleza es innegable y el cuerpazo que posee lo ha ido puliendo con el paso de los años; pero así fue la vez que la actriz Aracely Arámbula protagonizó una de las telenovelas más recordadas de Televisa; y a la fecha sigue enloqueciendo con belleza y cuerpazo en esta foto con bikini negro.

Fue hacia 2022 (hace veinte años) que 'la Chule' formó parte del elenco de "Las Vías del Amor" (2002) como protagonista, compartiendo créditos con Jorge Salinas, Gabriel Soto, Daniela Romo y el finado actor Enrique Rocha 'Rochón'.

Y en redes sociales circula una postal en la que Aracely Arámbula luce su belleza en todo su esplendor con un bikini negro y un pareo traslúcido que dejan ver su sensualidad; no sin dejar de lado su cabellera castaña que sin duda, resaltan más su mirada color verde.

Fue su fanpage (página de fans) @aracelyfansde de Instagram, que ha traído al presente dicha postal de hace dos décadas y que a decir verdad, no dista mucho de como luce hoy en día la actriz; pues su belleza sigue siendo la misma aunque un poco más acentuada y su cuerpo, mucho más pulido con horas de ejercicio en el gym y otros trucos.

"Chiquita hermosa @aracelyarambula" se lee en la descripción de la postal en la que Aracely Arámbula luce un bikini negro en su personaje de Perlita Gutiérrez en la producción de Emilio Larrosa que en 2002 fue un boom entre las historias de Televisa de aquella época.

Aunque desde hace algunos años, la ex de Luis Miguel y madre de sus dos hijos luce una cabellera rubia, es un hecho que no pierde su esencia; y no es raro verla cambiar de look a cada rato, pues desde que hizo "La Doña" para Telemundo entre 2016-2020, ha lucido su belleza en varias versiones.

Sin embargo, Aracely Arámbula ha sido objeto de su fans de exponer su belleza de una y mil formas y en varios momento de su larga carrera artística.

Y no es un secreto para nadie que, como Perla Gutiérrez, 'la Chule' sacó chispas de la televisión cuando protagonizó la recordada telenovela de Televisa.

