Aracely Arámbula endulza vista de sus fans con shortcito en la playa

La playa o el mar no es uno de los sitios preferidos de la actriz Aracely Arámbula; sin embargo, es un hecho que donde se pare, deslumbra y en redes sociales circula una postal con la que endulzó la vista de sus fans gracias a una sutil puse con shortcito desde un yate en la playa.

El lugar parece ser una de las lujosas marinas ubicadas en algún puerto de México y/o Estados Unidos y debido a la "antigüedad" de la postal, hasta look diferente luce Aracely Arámbula con el cabello más corto y mechas californianas o el ya conocido balayage, de puntas mucho más rubias que las raíces del cabello.

Y tras su innegable belleza, 'la Chule' logró que la llamaran "diosa" y hasta que sus fanáticos demostraran su fe religiosa por conocerla en persona; pues más que ser una diosa, Aracely Arámbula ha logrado ser una inspiración para más de un@.

Lee también: Aracely Arámbula encanta a la cámara con sesión de fotos en lencería

Tras su sutil pose hincada en el asiento trasero de un yate y con la marina de fondo, un lujoso complejo habitacional y decenas de embarcaciones, la ex de Luis Miguel ha arrancado suspiros y generado los comentarios que demuestran aún más admiración.

Y es que no es para menos, pues la también actriz de telenovelas posó luciendo cuerpazo, piernas estilizadas y algo más, con ese mini short de mezclilla, una blusa ombliguera azul turquesa de hombro caído que incluso dejó ver su diminuta cintura.

Lee también: Aracely Arámbula recibe reconocimiento y presume lujos desde el camerino

"Diosa @aracelyarambula #aracelyarambula #arafamiliabella #araapp #ArAfamilia #arafamilia #ArA #aramundo #diosarámbula", se lee en la descripción de la postal de Aracely Arámbula, compartida el pasado 31 de agosto, precisamente por una de las tantas fanpages (página de fans) bajo el perfil de @diosarambula.

"Ay ellaaa", "Princesita hermosa @aracelyarambula", "Que ricura de paisaje", "Conocerte sería lo máximo Amén", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, así como emojis de corazón en tonos amarillo, azul, rojo y la llamarada de fuego que no puede faltar.

Y considerando que no se trata de una foto compartida en su perfil, 212 corazones rojos es un buen número de usuarios de Instagram, los que han reaccionado a la belleza de 'la Chule'.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!