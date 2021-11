Aracely Arámbula encanta a la cámara con sesión de fotos en lencería

Hace ocho años, cuando la actriz Aracely Arámbula debutaba en Telemundo como protagonista de "La Patrona" (2013) junto a la finada actriz Christian Bach y el actor cubano Jorge Luis Pila, aprovechó sus encantos e hizo una sesión de fotografías que han quedado para la historia. Y a la par, encantó a la cámara con sesión de fotos en elegante lencería.

Decenas de imágenes de dicha sesión del 2013 son las que circulan en redes sociales, pues el fandom de Aracely Arámbula busca hasta el más mínimo detalle de cada toma, cada postal, cada gesto de la actriz para subir una postal nueva de éste y cualquier otro proyecto.

No obstante, a través de canal de YouTube de la revista Open, que fue con la que colaboró quien diera vida a Gabriela Suárez o Verónica Dantés en "La Patrona" -situación que le sirvió para hacer dicha sesión de fotos-, compartió en la web el vídeo en el que 'la Chule', posa para las cámaras.

Y es la propia Aracely quien invitó al público a que no se perdieran la edición de Open en la que encontrarían su postales más sexis. "Hola amigos, soy Aracely Arámbula y quiero invitarlos a que no se pierdan mi nueva edición de la revista Open, porque 'La Patrona' ya está en México" se le escucha decir a la ex de Luis Miguel en dicho clip.

Y aunque en las tomas se ve la diversidad de bisutería y accesorios que pudo haber utilizado la actriz para lucir ante las cámaras, lo cierto es que la intérprete de "Malas Noticias" (2020) sólo lució su belleza con dos outfits.

El primero es un coordinado de lencería negro con un especial diseño que intentó cubrir un poco con una camisola del mismo tono pero más bien, dejó muy poco a la imaginación. Su look llamó mucho la atención en esta postal, debido a que apareció con fleco en la frente y recogió su melena con un entrelazado que al final lució un tanto alborotada.

El segundo ajuar que también fue una exquisita lencería, la eligió color beige con al que posó desde la cama de la que parece ser una habitación de un hotel de la Ciudad de México y esta vez lució la cabellera suelta.

Las fotografías corrieron a cargo de Uriel Santana (originario de Guadalajara, Jalisco), quien es además de su fotógrafo de cabecera, su mejor amigo y con quien tiene años trabajando en su paso por el mundo de la farándula.

Así fue la sesión de fotos de la revista para la que colaboró Aracely en 2013:

