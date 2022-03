Aracely Arámbula desborda belleza con pronunciado escote de corazón

Una de las fotografías en las que ha brillado la actriz Aracely Arámbula es en la que luce un outfit confeccionado en charol y que acompaña con una estola rosada que le da mucho glamour; pues así fue como 'la Chule' desbordó su belleza con pronunciado escote de corazón y un maquillaje perfecto.

Fue hacia 2016, cuando Aracely Arámbula empezaba a brillar como Altagracia Sandoval en la telenovela 'La Doña" de Telemundo, que posó para el lente de la cámara del fotógrafo mexicano Uriel Santana, que ha quedado para la historia.

Y es que, en la misma sesión, 'la Chule' utilizó un outfit que a estas alturas sigue siendo un sofisticado modelo y que además enmarcó las curvas de la actriz que entrena muy duro en el gym para poder lucir como hasta ahora.

La fotografía del vestido negro que luce Aracely Arámbula fue compartida por su fanpage (página de fans) de Instagram @goddessarambula -perfil dedicado a compartir las fotos más sensuales de la también actriz de la serie "La Rebelión de las Esposas" que se estrenará durante este 2022.

Son un par de fotos con el que su fanpage la califica como una "Lindeza", según se lee en la descripción del post compartido el pasado 9 de marzo.

Y aunque Aracely Arámbula luce una piel de diez, un maquillaje perfecto y su cabellera rubia que llega a los hombros un tanto despeinada, hay quienes han dicho que esas imágenes son editadas, indicando que por ello la ex de Luis Miguel lucen tan bien.

Pero lo cierto es que la actriz que inició en los años 90's en Televisa, siempre se ha caracterizado por lucir un rostro bello que hace juego con sus ojos verdes, además de un cuerpazo que pule día a día en el gimnasio y con ejercicios de cardio como subir y bajar escaleras.

A la par de glamoroso vestido de charol de pronunciado escote de corazón, Aracely Arámbula ha lucido un cuerpo de sirena resaltando sus atributos como su pequeña cintura y sus encantos delanteros. No obstante, ese vestido largo con una sutil abertura y la estola en tonos rosados o lilas, le da el toque de elegancia al atuendo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!