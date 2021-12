Aracely Arámbula derrite con mini prenda amarilla y figura de diez

Recuerdos van, recuerdos vienen y la actriz Aracely Arámbula trajo al presente uno de tantos con el que literalmente derritió a sus fans tras lucir una figura de diez con una mini prenda amarilla. El momento quedó para la historia y 'la Chule' lo compartió a través de sus redes sociales.

No es un secreto que a Aracely Arámbula le gusta posar frente al espejo presumiendo su figura, ya sea en bikini, vestidos o jeans muy pegaditos, incluso enseñando su marcado abdomen; o cuando está en el gym 'dándole duro' para conservar es figura de infarto.

Y el pasado lunes -para comenzar bien la semana-, la protagonista de novelas de Telemundo, volvió a hacer de las suyas frente al espejo con un mini bikini color amarillo que apenas si le cubre sus encatos y deja ver su abdomen de impacto que ha logrado por tantas horas dedicadas al ejercicio.

Pero no fue la única parte de Aracely Arámbula que seguramente sus fans vieron, pues ese sostén estampado en animal print en versión cebra amarillo con negro que además resaltó sus encantos, fuer otra de las cosas por la que 'la Chule' llamó la atención.

Y es que, las curvas bien definidas de Aracely Arámbula, hacen que siga siendo una de las actrices favoritas del público mexicano y extranjero, quienes la han conocido a través de personajes como la intrépida Altagracia Sandoval en "La Doña" (2016-2020) y otros más con los que ha dejado huella en la televisión estadounidense y en muchos otros países.

"RECUERDOS 13 DIC. 2020" se lee en la publicación de sus historias de Instagram, mientras la postal muestra más que su belleza física y su sonrisa en la cara por mostrar su felicidad de lograr este cuerpazo. No por nada enamora en cada lugar donde se para.

Por tratarse de una publicación de sus historias, no se pueden ver cuántos likes o comentarios ha logrado reunir la ex de Luis Miguel; pero al parecer habrán sido cantidades tras la postal tan atrevida y llena de empoderamiento femenino de la también cantante.

Esta publicación, la hizo Aracely Arámbula luego de informar que tiene algunos proyectos en puerta y está leyendo algunos libretos, así como revelarle al periodista Quique Usales que sí tiene pareja pero no dijo de quién se trata.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!