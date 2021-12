Aracely Arámbula demuestra su clase con glamoroso vestido naranja

Dicen que recordar es volver a vivir, y así lo hizo la actriz Aracely Arámbula, quien últimamente anda muy contenta de celebración en celebración como lo ha dejado ver en sus historias de Instagram, y así mismo, 'la Chule', hizo un espacio para compartir una postal en la que se le ve posando con un glamoroso vestido completo en color naranja que sin duda, demuestra su clase.

La postal surgió de una entrevista que dio a la revista "¡Hola! MÉXICO" en una edición del 2012, cuando después de haberse separado de Luis Miguel -el padre de sus dos hijos Miguel y Daniel-, Aracely Arámbula abrió su corazón y habló de sus dos hijos, quienes son su motor en la vida y la causa principal de haber tomado la decisión de separarse de 'el Sol', pues en ese momento expresó a la revista que no había prioridad más grande para ella que sus hijos.

La sorpresa de aquella época, fue que 'la Chule' daba rienda suelta a su amor con Sebastián Rulli, luego de que ambos coincidieron en la obra de teatro "Perfume de Gardenia" (2012), y de ahí surgió el amor, por lo que era prácticamente imposible de esconder y en ese momento, Aracely Arámbula contó a la revista algunos detalles de su relación.

En tanto, la protagonista de telenovelas de Telemundo, derrochó glamour y lució su belleza en su máximo esplendor, tras ser captada con algunos outfits que quedaron para la historia; y tras ser compartidos por sus páginas de fans en Instagram, 'la Chule' también se ha dedicado a repostear el momento.

El outfit naranja con el que posó en el Hotel Geneve, de la Ciudad de México en un entorno 'medieval', han llevado a Aracely Arámbula, a ser un poco más que una reina; y es que, el vestido no fue todo, pues el peinado de cabello recogido con una trenza alrededor de su cabeza, le dieron la distinción con la que se ve.

Los accesorios dorados no fueron la excepción, pues la intérprete de "Malas Noticias" (2020), lució una gargantilla y aretes de semi esferas enmarcadas en una estructura y ligadas por una franja gruesa de metal, a decir verdad, un collar fuera de serie.

El bolso beige con detalles azules, marrones y naranjas cubierto de pedrería, también fue parte del atuendo que la también cantante lució en la sesión fotográfica de aquel 2012.

La entrevista se llevó a cabo en el Hotel Geneve, de la Ciudad de México, fue una redacción de Mónica Sánchez y una realización de Cyra Toledo. Las fotografías tan glamorosas que hoy se ven en redes sociales, fueron obra de su amigo y fotógrafo de cabecera Uriel Santana. El maquillaje estuvo a cargo de Alfonso Waisthman y los peinados, de Jorge Beltrán.

Una de las postales de dicha entrevista en las que posó con tal glamour y en los escenarios más elegantes, fue compartida por la propia Aracely Arámbula, a través de sus historias de Instagram.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!