Luego de regresar a los melodramas en México, la actriz Aracely Arámbula demuestra que las puede todas con outfit veraniego y chaqueta de mezclilla, pues 'la Chule' ha presumido su propio estilo tras un cambio de look en modo rubia.

Y es que, tras regresar a Televisa para protagonizar el remake de "La Madrastra" bajo el mismo nombre, Aracely Arámbula también amadrinó la edición primera digital de la revista ERES de la editorial de la televisora, en su nueva etapa este 2022.

Y 'la Chule', lució tres outfits con los que, sin duda deslumbró en redes sociales, pero eso sí, siempre manteniendo su cabellera muy rubia. De negro con rojo, de rosa pastel y con un colorido outfit verdoso de rayas verticales, fue que la actriz "tumbó caña" en la web.

Lee también: Tras presumir jugosa retaguardia en falda de cuero, Aracely Arámbula sufre incidente

Lo que que hizo que antes de que se despidiera de su cabellera dorada para dar vida a Marcia en la producción de Carmen Armendáriz para Televisa Univisión, 'la Chule' luciera mucho más empoderada con esos looks retro que están de vuelta.

El tema de las rayas en la moda, siempre dan otra perspectiva de más elegancia a la imagen de una persona y con Aracely Arámbula no fue la excepción, pues como parte de los outfits que utilizó para la mencionada revista, éste en especial, la hizo ver encantadora, aunque un poco retro.

Lee también: Victoria Ruffo reacciona al protagónico de Aracely Arámbula en La Madrastra: Le deseo toda la suerte

Un corsé tipo top strapless de escote de corazón que dejó ver sus marcados oblicuos, el pantalón palazzo verde olivo con rayas azul marino y una chaqueta de mezclilla con algunos parches muy retro, también forrada con rayas verticales de otros colores, hicieron un cálido contraste con el outfit.

Y qué decir del peinado que obedece a una coleta de caballo con fleco y un par de cadejos a los lados, justo como se peinaban las chicas en los 90's también complementaron el look retro traído al 2022. La postal, fue replicada por una página de fans con la leyenda de "Te amo" y un corazón verde como su atuendo noventero.

Lo cierto, es que con éste, Aracely Arámbula dio cátedra que que la moda retro también se puede lucir con mucho estilo cuando se posee la belleza y el cuerpazo que ella tiene. Los comentarios y el número de likes no se pueden ver debido a que la foto fue publicada en sus historias de Instagram, aunque seguramente, 'la Chule' habría recibido ya, infinidad de mensajes por parte de sus recién celebrados 6.303,063 followers.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!