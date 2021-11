Aracely Arámbula deja sin aliento al presumir cinturita con ceñido vestido rojo

Modelando para sus seguidores fue como la actriz Aracely Arámbula dejó sin aliento tras presumir cinturita con ceñido vestido rojo en tono escarlata de sutil escote y súper abertura que dejó ver pierna, con el que conquistó a su público en vivo a todo color durante su presentación en Tijuana, BC, México.

Y es que, luego de haber recorrido varias ciudades en Estados Unidos con su obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?", ahora 'la Chule' ha llegado a México, su país natal para seguir divirtiendo al público con su puesta en escena acompañada de Anastasia Acosta y Mauricio Ochmann.

Desde el camerino, Aracely Arámbula posó para sus fans luciendo curvas y una diminuta cintura con un vestido color rojo escarlata que combinó con un lipstick y zapatillas de tacón de aguja del mismo tono. No cabe duda que la ex de Luis Miguel disfruta lo que hace, pues para ello debe verse linda y ella sabe cómo hacerlo.

Lee también: Irresistible Aracely Arámbula con bata de seda antes de salir a escena en teatro

Y aunque implique cansancio, horas de maquillaje, ejercicio, buenas alimentación entre muchos otros puntos, la actriz de telenovelas sabe que a sus 46 años sigue siendo un de las favoritas del público gracias su carisma, belleza y cuerpazo; pues donde se pare, siempre será bien recibida.

"#happy #weekend mi #Arafamilia bella deseándoles toda la energía positiva y #buenasvibras #besos #sorpresas muy #Cool para todos vestida de rojo que amo, un diseño muy lindo de @patricia_nascimento @genaromaldo de nuestra querida Patricia #Blessings #LosAmo", escribió Aracely Arámbula en la descripción de su postal que ya circula a través de infinidad de perfiles de Instagram.

Lee también: Aracely Arámbula hace segunda a Marjorie de Sousa y pone su árbol de Navidad

Los vestidos ceñidos que marcan su exquisita figura y ajustan su cinturita no son nuevos en la vida de la también cantante, pues desde siempre, ha sido un modelo que le ha llamado mucho la atención y que demás porta con orgullo, como cuando hizo un homenaje a la actriz María Victoria -una de sus grandes amigas- a quien imitó cuando ella estaba en sus años mosos.

Pero este 2021, 'la Chule' hizo reaccionar a otras divas de la talla de ella como Maribel Guardia que a sus 62 años sigue siendo una de las favoritas del público o a Aylín Mujica, quien escribió: "Bella herma". "La guapura al mil" fue el comentario de Edith Márquez, mientras que la pastelera Paulina Abascal, la llenó de corazones rojos para no desentonar con su postal.

Sus fans no se quedaron con las ganas de desearle éxito y escribieron: "Te deseo todo lo mejor de la vida mi Ara bella mucho éxito en todo" o "El rojo es mi color favorito Ara"; otros más expresaron: "Mi diosa, te rezo mi Ara bella estas de infarto te amo con locura".

Y el famoso maquillista de las estrellas Vico Guadarrama también se hizo presente con un: "Wow te amo"... "Qué nivel" o "Espectacularmente hermosa" fueron otros de los piropos que Aracely se llevó tras su acertada decisión de posar con ese vestidazo rojo escarlata.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!