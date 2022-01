Aracely Arámbula da cátedra de elegancia enfundada en un vestido de fiesta

Los outfits pegaditos o los pronunciados escotes y transparencias, no son los únicos con los que la actriz Aracely Arámbula demuestra su belleza y cuerpo de diosa, pues la sensualidad combinada con el glamour, son dos de los protagonistas de su imagen, y así lo demostró dando cátedra de elegancia enfundada en un vestido de fiesta.

'La Chule' ha mostrado en diversas ocasiones que los vestidos de gala de diferentes cortes y diseños, quedan muy bien en su cuerpo, pues acentúan sus curvas y resaltan sus atributos, pero no siempre, Aracely Arámbula gusta de enseñar de más, pues el recato no está peleado con la sensualidad y glamour que está acostumbrada a lucir.

Y en esta ocasión, la actriz de la serie "La Rebelión de las Esposas" (2022), vistió de rojo -no siendo la primera vez-, con un sensual outfit con el que hasta enseñó pierna y lució como una verdadera diosa de la belleza hispana.

La postal fue compartida a través de sus historias y fue replicada de una las tantas imágenes que comparten sus admiradores en perfiles propios o creados en honor a la admiración que tiene por la actriz de telenovelas.

Esta vez fue desde un post de @arafan.elsalvador87, que la ex de Luis Miguel destacó su belleza sin reparo con dicho vestido color rojo bermellón, con corsé confeccionado en un exquisito encaje de una sola manga que destaca la elegancia con una flor en el hombro izquierdo que equilibra el vestido con una serie de escarolas en la falda de corte asimétrico.

Pues además de lucir sensualidad, Aracely Arámbula lució su estilizada pierna tras la pronunciada abertura de la falda larga de tafetán. El peinado y el maquillaje que resalta sus labios rojos, así como el par de zapatillas en color negro, formaron parte del look de la también cantante.

Y de entre tantas sesiones de fotos que Aracely Arámbula ha protagonizado en su vida, ésta, pudo haber sido de la campaña de cierta marca de zapatos y/o ropa para la mujer contemporánea que busca verse elegante y glamorosa en todo momento.

Por otro lado, parece que ya han pasado algunos años de la postal; sin embargo, es un hecho que en el presente, Aracely Arámbula sigue luciendo tan bien o mejor que el pasado, pues la también modelo es como los buenos vinos, entre más edad, mejor se pone y este 2022, está a menos de dos meses de llegar a sus 47 años.

