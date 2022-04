Aracely Arámbula da cátedra de cómo lucir bella en bikini durante Semana Santa

Sin duda alguna, la actriz Aracely Arámbula, es una de las famosas más bellas de la farándula mexicana y del extranjero, es por eso que, a menudo da cátedra de cómo lucir bella en bikini y sobre todo, para lucir esas curvas durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa 2022 ¡que ya está a la vuelta de la esquina!

Y es que, 'la Chule' no necesita de un momento en especial para lucir sus curvas con o sin ropa o incluso, en sus diminutos bikinis que deja ver su marcada y curvilínea silueta en bañadores de dos piezas estampados de flores, rayas o de colores lisos; pues su cuenta de Instagram, ha sido testigo de cómo es que se ve posando frente al espejo con sus diversos outfits playeros.

Y en una de sus tantas postales subidas a las redes sociales, se puede ver a Aracely Arámbula junto a una de sus amigas, luciendo un bikini color verde esmeralda, con el que muestra cada curva de su cuerpo y a punto de meterse a la piscina en un día de relax.

No obstante, no es la única vez que lo ha hecho, pues quién o recuerda verla cantando "Ni loca", un tema de la cantante Ana Bárbara frente al espejo y bailando con luciendo el sostén y un shortcito de mezclilla; por lo que, alborotó a sus fans de Instagram.

Incluso, a Aracely Arámbula le encanta lucirse frente al espejo dando los buenos días o simplemente recordando o siendo recordada por sus fans con las fotografías más infartantes mientras luce también su innegable belleza.

De hecho el pasado 14 de febrero regaló una foto a sus fans en la que presume su figura de diez con un bañador de dos piezas en tonos rojos con detalles amarillos con el mar de fondo y recargada sobre un oso gigante que tiene en el jardín de su casa en Acapulco, México.

Aunque no necesariamente 'la Chule' se vale de usar sus bikinis para lucirse frente a la cámara, pues en julio del 2021, también dio cátedra de cómo lucir sensual pero con mucho estilo, arriba de un yate en el mar con un atuendo playero de top y pantalón abierto en tono azul agua y con su típico sombrero y algunas joyas doradas que le dieron un toque especial.

En fin, éstas y muchas postales más dan cátedra de cómo se puede lucir esa figura curvilínea para esta Semana Santa que viene y la temporada primavera verano, después de volver a la "normalidad" luego de la pandemia por el Covid-19.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!