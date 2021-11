Aracely Arámbula conquista México con vestido strapless tras lleno total

Su regreso al teatro es una de las más acertadas decisiones que ha tenido la actriz Aracely Arámbula; pues luego de abarrotar los teatros de algunas ciudades de Estados Unidos este 2021, ahora se ha propuesto conquistar México y dicho sea de paso, así lo hizo por segunda ocasión tras lucir un vestido strapless y un lleno total.

Y es que 'la Chule' ya empezó la gira por México de la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?" que inició el pasado fin de semana en Tijuana, Baja California Norte y siguió en la capital del estado, Mexicali.

Acompañada por los actores Anastasia Acosta -con quien tenía algunos años haciendo la obra- y el actor Mauricio Ochmann quien este 2021 debutó en la puesta en la escena sustituyendo al actor David Zepeda, bajo la producción de Rubén Lara, Aracely Arámbula ha logrado conquistar al público de aquí y de allá, pues donde se pare, su presencia es garantía de éxito.

Este martes, la actriz oriunda de Chihuahua, México compartió su felicidad de ver cómo es que ha tenido tanta aceptación entre el público que es su fan y que ha decidido ir a verla actuar en público entre otras cosas.

A través de su cuenta de Instagram, la también protagonista de telenovelas, utilizó su perfil de Instagram para agradecer a Tijuana y Mexicali, las dos primeras ciudades mexicanas que visita y se encuentran al norte del país:

"#Gracias #Mexicali y #Tijuana por estas #increíbles y #maravillosas funciones en el #Teatro. #Gracias #México por siempre recibirnos con ese calor único y entrega. #GRACIAS de #Corazón y a ti @ruben_lara_ que sigues triunfando 15 años con esta obra tan divina que es una joya de risas para el Alma", se lee en la primera parte de dicha descripción.

"Gracias mi corazón, te vi tan FELIZ EN TU MÉXICO, Sr. Teatro. Te Amo y gracias por tantos momentos únicos que en esta vida es lo que nos vamos a llevar para siempre en nuestras #memorias y en nuestro #corazón", fue el mensaje salido del corazón de 'la Chule' para su productor Rubén Lara.

"#MuyFeliz y #agradecida con todo el público y con la gente que lo hizo posible después de la pausa de la pandemia; y aunque seguimos en pandemia cuidando nuestra #Salud, qué bonito ver el #Teatro lleno, reactivarse y reírnos tanto para la #salud del #Alma #GRACIAS #Losamo muchooooo #Quevivaelteatro #MUYFELIZ!!!!!!", continuó.

Y por último, Aracely Arámbula dejó ver que es posible que empecen haciendo la gira en México por la frontera norte, y alternen con ciudades de la Unión Americana; pues anunció que el próximo jueves 18 estará en Chicago, Illinois: "#Tour #show #Cool y jueves 18 #chicago #happybirthday @mauochmann que bella manera de celebrar!!!!".

