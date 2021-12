Aracely Arámbula confiesa traer faja debajo de un corsé que marca su cintura

Tras su reciente gira de teatro que marcó el regreso a los escenarios este 2021 con la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?", la actriz Aracely Arámbula hizo de las suyas en los camerinos y confesó traer faja debajo de un corsé que marca su cintura.

Fue con un vídeo de TikTok que 'la Chule' reveló que si se le ve una cinturita con ese ajustado outfit de corsé y falda larga que es parte del vestuario con el que cautiva en cada presentación de teatro, es gracias a que trae faja.

Aracely Arámbula siempre busca la forma de hacer reír a sus seguidores de Instagram entre famosos y fanáticos, y el pasado martes no fue la excepción al compartir un clip en el que aparece con su amiga "Tachis", como llama a la también actriz Anastasia Acosta con quien comparte escenario en "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?".

Pues recreando un scketch de la youtuber y comediante conocida como la India Yuridia (cien por ciento feminista), Aracely Arámbula fue descubierta por Anastasia Acosta quien la hizo confesar que para lograr que se le viera ese cuerpazo, se puso una faja.

"Qué traes? Mi Tachis #nada no traigo #nada #teatro #Show #Tour #Super #Cool @anastasia__oficial_ #porqueloshombresamanalascabronas #theatre @ruben_lara_", se lee en la descripción en el vídeo en el que ambas protagonizan el clip que lleva un poco de humor a los seguidores de 'la Chule'.

Por lo que Anastasia Acosta respondió: "Jajajjajajajaja que bien la pasamos!!! Te extrañooooooo", tras estr descansando después de bastantes presentaciones por Estados Unidos y algunas ciudades de la frontera de México durante los meses de octubre y noviembre.

Una de las primeras celebridades en reaccionar a la puntada de 'la Chule' fue la actriz Anel Noreña, quien no pudo aguantarse las ganas de escribir: "Mis preciosas. Grandes éxitos, gira monumental. Felicidades Anastasia!!! Ara mil abrazos y bendiciones".

Por su parte Georgina Holguín, actriz de la serie cómica "Vecinos", expresó su agrado a través de varias caritas riéndose a carcajadas. Y los comentarios de los fans no fueron la excepción; algunos se leen: "Hahaha love it. How to have a tiny waist like you?? Care to share your secret... Love you Ara, sending hugs and kisses from Philippines" (Jajaja me encanta. ¿Cómo tener una cintura diminuta como tú? Ocúpate de compartir tu secreto... Te amo Ara, enviando abrazos y besos desde Filipinas).

Al momento, Aracely Arámbula ha logrado un total de 708,886 reproducciones, 800 mensajes y un total de 67,864 corazones rojos.

