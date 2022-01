Aracely Arámbula comparte tips para rejuvenecer y así luce de bella

El teatro, la televisión y su app personalizada, no son las únicas actividades que ocupan a la actriz Aracely Arámbula en su vida diaria; pues desde hace algunos meses, se sumó al equipo de colaboradores de reconocido diario de México y empezó a compartir tips de belleza y salud. Y este inicio del 2022, 'la Chule' comparte tips para rejuvenecer y así luce de bella.

A través de su cuenta de Instagram, Aracely Arámbula que se puede ser joven y bella al mismo tiempo, pues fue con un vídeo con una de sus fotos más sensuales que la ex de Luis Miguel derrochó belleza y juventud, no sin antes, invitar a sus seguidores a leerla en su columna de El Heraldo de México, diario para el que escribe.

Y para empezar con el pie derecho, Aracely Arámbula comenzó hablando de un tema que generalmente es el propósito de much@s pero que muy pocos cumplen debido a que para lograrlo, se requiere de mucha dedicación, disciplina, voluntad y esfuerzo; de lo que a decir verdad, muchos carecen.

Lee también: La Rebelión de las Esposas es e nuevo proyecto de Aracely Arámbula

Pero su información privilegiada no sería casualidad pues la actriz de telenovelas es hermana del dermatólogo Leonardo Arámbula, quien es su cirujano estético de cabecera y por el que se da el lujo de lucir cada vez más bella., pues además, hizo sus obligadas recomendaciones.

"Les comparto el link https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/13/rejuvenece-en-este-2022-369439.html ) que escribí en mi Columna de @elheraldodemexico comenzando el año y hablando de consejos de belleza y recomendando los tratamientos que uso para cuidar mi piel y como saben con mi hermano @drleoarambulaoficial en @cbimedicalspa les dejo la pagina para que aprovechen los descuentos especiales para comenzar el 2022 cuidando nuestra cara y nuestro cuerpo".

Lee también: ¡De revista! la vez que Aracely Arámbula protagonizó portada

Así mismo, la también cantante que por ahora se encuentra grabando "La Rebelión de las Esposas" su más nuevo proyecto en televisión, compartió la fecha en las que habrá una actividad especial de una de sus rutinas en el spa estético más solicitadas.

"27 de enero Botox party y otros tratamientos; uno de mis favoritos electroestimulación focalizada para marcar el abdomen y para levantamiento de glúteos combinado con láser #super... hagan su cita para valoración y que esté 2022 este lleno de INFINITA SALUD primero que nada y también de belleza empezando por el alma que es la mejor medicina para sentirse bien les dejo muchos besos síganse cuidando cuidemos nuestra Salud y la de los demás !!! Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos para este año los Amo mi #Arafamilia bella".

Por otro lado, la protagonista de "La Doña" aprovechó para compartir una de sus postales más significativas en la que sale derrochando belleza hace algún tiempo, casual pero glamorosa, en la que demostraría que los tratamientos de su hermano Leonardo Arámbula, han hecho efecto desde tiempo atrás.

"Feliz jueves mi #Arafamilia bella que tengan un día lleno de energía positiva, un #tbt de fotos en Miami y comenzando este 2022 filmando cosas muy lindas para ustedes", se lee en dicha descripción, a la cual, reaccionó el actor Alex de la Madrid.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!