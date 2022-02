Aracely Arámbula celebra cumple de importante hombre mientras derrite con cinturita

Aprovechando su participación en su más reciente puesta en escena como es "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?", la actriz Aracely Arámbula celebra el cumpleaños de un importante hombre en su vida, mientras se da el lujo de presumir y derretir con su cinturita.

Fue el pasado viernes 25 de febrero que 'la Chule' puso por todo lo alto su felicidad, tras festejar a este importante personaje en su vida; se trata del productor Rubén Lara, quien actualmente produce la puesta en escena que la actriz protagoniza dando vida a Dulce.

La ex de Luis Miguel utilizó su cuenta de Instagram, para dedicarle un emotivo mensaje al responsable de tanto éxito en el teatro por llevar con su muy particular estilo en vivo y a todo color, la obra de "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?".

"FELIZ, FELIZ, FELIZ CUMPLEAÑOS!!! mi adorado Rubins, ayer hablamos para desearte LARGA VIDA CON TODA LA SALUD Y MILLONES DE BENDICIONES!!! desde mi locación donde se complicaba la señal para subirles estas fotos de hermosos recuerdos. Celebro mucho tu vida querido @ruben_lara_, tú sabes cuánto te queremos mi familia y yo y aquí recuerdos en mi tierra Chihuahua", se lee en las primeras líneas.

Y agregó: "Qué alegría siento ver estas fotos; me sigo emocionando igual que cuando era niña e iba a ese Teatro de los Héroes y soñaba estar ahí y aquí la muestra de que se cumplió (Los sueños de cumplen, no dejemos de perseguirlos y trabajar para lograrlos con todo el Amor y toda la dedicación)".

"Soñaba con ser Artista y actuar, cantar y andar de gira; gracias por ser un gran amigo y por cumplir juntitos estos sueños... y los que faltan... FELICIDADES QUERIDO NUESTRO!!! Happy Birthday TE AMO", escribió la guapa actriz tras celebrar la vida de Rubén Lara con quien ha ido de la mano rumbo al éxito...

Y las felicitaciones por parte de los famosos no se hicieron esperar; Blanca Martínez 'la Chicuela', escribió: "Muchas felicidades al adorado @ruben_lara_ ", "Feliz cumpleaños al adorado @ruben_lara_ Larga vida llena de salud y éxitos", fue el mensaje de Maribel Guardia.

Por otra parte, los fanáticos aprovecharon su cercanía con la actriz y aprovechron para halagarla: "Mejor actriz del mundo... Amoooooo você Patroa", "Chefonaaaaa... Diva das divas. Aquí em Angola te amamos muito", "Amores Eternos", "Happy birthday", "Muchas felicidades a Rubén", "Happy Birthday Rubén, toda la Arafamilia te queremos mucho", son algunos de los mensajes que ha recibido la actriz.

Casi 10 mil seguidores son los que se han pronunciado a la belleza de 'la Chule' tras aparecer con vestidos que resaltan sus atributos delanteros y acentúa su mini cintura.

