Aracely Arámbula causa furor al lucirse como nunca en lencería negra

Altagracia Sandoval 'La Doña', fue el personaje que le dio a la actriz Aracely Arámbula el empoderamiento femenino que toda mujer necesita tener para triunfar y tras recordar a la intrépida fémina, 'la Chule' causó furor al lucirse como nunca en lencería negra.

Fue entre 2016-2020 que Aracely Arámbula hizo de las suyas en la pantalla chica de Telemundo cuando empezó a enamorar a su público y tras ello, a estas alturas la actriz sigue causando estragos, gracias a su sensualidad que irradia como la mujer más valiente de "La Doña".

Hace unas horas, la también cantante replicó en sus historias de Instagram una postal compartida por un club de fans -al parecer del medio oriente-, en la que aparece como toda una mujer empoderada, posando con un ajuar de lencería negra y una copa en la mano que le dan el status que toda mujer quisiera tener.

Lee también: Polémica pintura de Aracely Arámbula será subastada; una verdadera obra de arte, aseguran fans

Fue con un bustier confeccionado en encaje que delinea su figura y resalta sus atributos delanteros, que la actriz que este 2022 está de vuelta en Televisa para protagonizar la nueva versión de "La Madrastra" bajo la producción de Carmen Armendáriz, volvió a hacer vibrar a sus millones de fanáticos que han dicho que con sólo ver una foto de ella, se les alegra el día.

Y desde Filipinas, fue que los fans que han conocido a la ex de Luis Miguel luego de que la telenovela "La Doña" se internacionalizara vendiéndose a varios países, hicieron un tributo a la belleza de la afamada estrella de televisión y redes sociales.

Lee también: Los vestidos con los que Maribel Guardia restriega a Lourdes Munguía que tiene mejor figura

Su característica cabellera rubia y ondulada perfectamente peinada, la exquisitez de sus joyas y accesorios, así como la mirada que con la que derrumba casi a cualquier hombre, fue que quien interpreta también a Dulce en la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", se mostró también en sus historias de Instagram.

Los obligados corazones rojos y el número de likes son elementos que no se pueden ver, así como tampoco los comentarios que siempre le hacen llegar a la famosa en sus redes sociales, debido a que se trata de una historia de Instagram; no obstante, es innegable que con esa postal, la chihuahuense (de Chihuahua, México) causa furor entre sus fanáticos, verla así tan empoderada como una de las féminas más sexys de la farándula.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!