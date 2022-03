Aracely Arámbula asegura que no necesita armas para destruir a un hombre ¡en bikini!

Tras triunfar en la pantalla chica de Telemundo como la empoderada Altagracia Sandoval, a actriz Aracely Arámbula asegura que no necesita armas para destruir a un hombre... esto tras posar ¡en bikini! desde su el exterior de casa.

Entre 2016 y 2020, Aracely Arámbula interpretó magistralmente a Altagracia Sandoval, una mujer que tras haber vivido un oscuro pasado en su juventud, adoptó el apellido de un empresario para pasar de ser una mujer cualquiera, a ser "La Doña"; la producción se realizó para Telemundo y a la fecha sigue causando estragos entre los fanáticos de la historia.

Y para recordar su personaje de la intrépida y temible Altagracia Sandoval, 'la Chule', utilizaría su cuenta de Instagram cuando la pandemia por el Covid-19 se encontraba quizás en su punto más alto y se valió de su belleza para asegurar una gran verdad que en su caso, no queda duda alguna.

Lee también: Desborda belleza Aracely Arámbula entre los rayos del sol y bikini fucsia

Fue a través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram que Aracely dijo en su papel como la empoderada Altagracia Sandoval mientras posaba semi recostada en una silla y captándose desde un ángulo perfecto con el que se pueden ver sus encantos a la perfección:

"Una mujer no necesita esconder armas, nace con ellas... y no necesita pistolas, cuchillos ni bombas para destruir a cualquier hombre", y a la par escribió: "#AltagraciaSandoval #LaDońa2 #tiktok Aracelyaarambula #FelizNoche".

Lee también: Conquista Maribel Guardia entre estrellas de mar y olancitos

Acto seguido, la ex de Luis Miguel estaría recibiendo halagos al por mayor y algunos subidos de tono tras su clip; pues algunos le hicieron creer que pese a su belleza está equivocada: "Eso crees ricota", aunque por otro lado, hubo quien le robó: "Y lindas armas, destrúyeme Aracely! destrúyeme!".

Un "K rica estás" no fue la excepción, así como "No, si ya nos dimos cuenta lo mucho que quieres destruir a Luis Miguel"... También se lee: "Quisiera que sea Mi Doña 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10", "Eres súper hermosa".

También el "Estás bien buena" o el comentario un poco subido de tono "Que ttotaas tan antojables", forman parte del total de 1,455 mensajes y de las 586,030 reproducciones, así como 86,523 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!