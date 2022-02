Aracely Arámbula arranca suspiros desde el gym al entrenar con bikini

Tras anunciar que su proyecto de este 2022 será la serie "La Rebelión de las Esposas", la actriz Aracely Arámbula sigue arrancando suspiros con fotografías que la colocan en top ten de las famosas mexicanas, como la que recién compartió desde el gym entrenando con bikini.

Pues aunque 'la Chule' continúe con las grabaciones de la prometedora serie televisiva, no deja de recordar sus hazañas, esas que han hecho feliz a muchos de sus fans con sólo verla, y así lo demuestran con sus comentarios de admiración en cada una de sus publicaciones.

Esta vez, fue a través de sus historias de Instagram, que, quien será la esposa en ficción del actor Alex de la Madrid, compartió la foto en la que aparece en el gym entrenando y arrancando suspiros tras aparecer sólo con un sostén de bikini y leggings pants en color negro.

Y aunado a su buena actitud y su encantadora sonrisa, Aracely Arámbula lució tmbién con una tiara color verde que hace juego con el bikini y unas gafas de sol, look con el que sin duda enamoró a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Y es que, dicha postal fue replicada por la propia actriz, luego de haber sido puesta en las historias de su fanpage (página de fans) @gio.arafan creada por una chica de nombre Giovanna; sitio que por cierto contiene las imágenes más cautivadoras de la actriz de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo.

Cosa que evidentemente Aracely Arámbula agradece, luego de que es ella misma quien ha aprobado a sus múltiples fanpages, que incluso le dieron la idea de crear a su vez, su app Aracely Arámbula, en la que se pueden ver infinidad de detalles de su estrella favorita.

Por otro lado, cabe resaltar que la también cantante siempre ha tenido al ejercicio como su principal aliado para lucir una escultural figura con sus outfits que van de lo casual a lo elegante, así como una serie de complementos alimenticios y bebidas bajas en calorías y que la llenan de energía.

Esta vez, no se puede ver el número de likes (me gusta) ni los comentarios por tratarse de una historia; no obstante, es un hecho que con su postal, Aracely Arámbula habría recibido más de un mensaje a través de su reciente publicación que por cierto, forma parte de una serie de fotos con las que ha cautivado a sus followers.

Aracely Arámbula arranca suspiros desde el gym al entrenar con bikini. Foto Historias Instagram Aracely Arámbula

