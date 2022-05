Aracely Arámbula aprovecha su regreso a Televisa y amadrina a famosa revista

Luego de años de éxito como actriz de televisión, Aracely Arámbula ha aprovechado su regreso a Televisa tras vislumbrarse su siguiente proyecto como es el remake de "La Madrastra", y al mismo tiempo volvió a cautivar con una nueva portada de revista que está de vuelta desde el 2018, se trata de la revista "Eres", a la que 'la Chule' "amadrinó" recientemente para su primera edición digital.

Pues ahora sí que Aracely Arámbula sorprendió a sus fanáticos, pues su regreso a México no fue sólo por las grabaciones de su serie "La Rebelión de las Esposas" o su confirmada telenovela "La Madrastra", sino que además, ha puesto su granito de arena para colaborar con una de las publicaciones más chic de México como es la revista dirigida al público juvenil que Editorial Televisa lanzó en 1988 y hasta 2012.

Pero hoy está de regreso, pese a que desde 2018, creó su perfil en Instagram; aunque al parecer, ha llegado para quedarse y la sorpresa fue doble, pues Aracely Arámbula fue la estrella que eligieron para volver a darle vida a la afamada publicación.

La mañana de este jueves 19 de mayo, Aracely Arámbula compartió una publicación con un par de fotos de portada de "Eres", en las que lució un par de looks muy diferentes entre sí, pero con los que sigue llamando la atención tras ser muy retros. Además, dentro de la publicación, se le puede ver con otro outfit del mismo estilo que le dan otro toque a la personalidad de la actriz.

"¡La revista que marcó una generación está de regreso! @aracelyarambula llega a nuestra portada más guapa que nunca con una entrevista exclusiva en la que nos habla de sus comienzos y esperado regreso en Televisa, su papel protagónico en la telenovela 'La madrastra', el sueño de crear una fundación para rescatar perritos abandonados y mucho más, ¡No te la pierdas!", se lee en las primera líneas de la descripción.

Por otro lado, la revista a lanzado una encuesta para saber con cual look de Aracely Arámbula quedarse para la edición digital que estará disponible esta noche: "Ayúdanos a elegir la portada que se quedará en la edición digital disponible esta noche ¿outfit negro o outfit rosa? Vota en los comentarios y sé parte de nuestra historia... ¡Tú #ERES lo más importante! ¡Corre tiempo!".

El equipo que trabajó en esta edición de lanzamiento estuvo a cargo de un equipo que es familiar para Aracely Arámbula, pues entre ellos destaca la participación de Uriel Santana como su fotógrafo oficial: "Foto: @urielsantanafoto, Maquillaje: @delarosamakeup, Peinado: @fertzpedraza, Stylist: @pierinachiquini,

Management: @karlaa.anzaldo, Entrevista: @luciaalarconz".

Y los primeros en opinar y reaccionar a la publicación compartida de "Eres" en el perfil de Aracely Arámbula, fueron dos importantes galanes que la han acompañado a lo largo de su carrera; uno de ellos es Uriel Santana, quien además de tomarle las fotos, se inclinó por el look de negro, por otro lado, fue Alex de la Madrid, con quien hace pareja en "La Rebelión de las Esposas", quien sólo dejó un par de caritas con ojos de amor en su comentario.

En tanto, también se lee en la portada de la revista "ARACELY ARÁMBULA, MADRINA DE NUESTRA PRIMERA EDICIÓN DIGITAL". Así como los temas a leer: "Nostalgia: Alejandra Guzmán y Diego Torres", "¿Por dónde empiezo a quererme?" o el obligado test "¿Eres un higadito?... Y en Música, Bad Bunny y Billie Eilish".

La revista ERES es una revista mexicana que llegó a ser publicada para parte de Latinoamérica y la población latina en Estados Unidos. Es parte de la serie de publicaciones de Editorial Televisa, subsidiaria de Grupo Televisa. Su lanzamiento y primera publicación fue en 1988 hasta 2012. El eslogan de la misma era "¿Y tú quien eres?". Su principal mercado es el público adolescente y joven, con temas de su interés como música, cine, televisión, moda, consejos, test, ayuda y entrevistas. Cada portada generalmente consistía en dos o tres famosos.

Durante el año 2018, "Eres" hizo su reaparición en el mercado mexicano, lanzando su sitio web y redes sociales. El 16 de mayo de 2018 se realizó nuevamente la edición de los premios, siendo en 2019 la última entrega llevado a cabo en México.

