Desde hace algún tiempo se viene especulando que la actriz Aracely Arámbula no esta sola, que tiene pareja y no es sólo argumento de sus fans, pues en una entrevista en noviembre de 2021, 'la Chule' aseguró que su corazón estaba más que bien, revelando que sí tenía novio. Y últimamente no dejó cabo suelto al dejar entrever que se trata de Uriel Santana cuando lo agarró a besos y asegurando: "¡Soy su Doña, la mera Patrona!".

No es la primera vez que Aracely Arámbula y Uriel Santana se muestran tan cariñosos frente a la cámara, pues además, el fotógrafo tapatío (de Guadalajara, Jalisco, México), ha sido su fotógrafo oficial desde antes de 2016, cuando 'la Chule' se preparaba para ser Altagracia Sandoval 'La Doña' en la telenovela del mismo nombre de Telemundo.

Y es por ello que los fanáticos aseguran que este par de famosos tienen una relación; incluso en su última sesión fotográfica para la revista "ERES" -en su portada digital-, Aracely Arámbula aprovechó los cortes y coqueteó con Uriel Santana, grabándose para que el momento no quedara en el olvido.

Lee también: Aracely Arámbula posa en modo Barbie en portada de revista y se vuelve tendencia

¡Una pareja que irradia fuego!

Y no sólo eso, si no que además, agarró a besos al experto en capturar estrellas del espectáculo y abrazándolo dijo: "¡Aaayyy aquí acabando... Oigan, hicimos muchas cosas, muchísimas cosas, la Arafamilia está diciendo que por qué en las fotos me pones fuego y 'Ara'...".

Y continuó: "Diles por qué, porque les tenemos preparada una sorpresa", viéndose interrumpida por Santana, quien dijo: "Porque es puro fuego". Pero Aracely Arámbula retomó: "Porque yo soy su doña, la verdadera mera, mera patrona!, la verdadera novia de Urielito... La Arafamilia dicen que somos novios, ¿Ustedes qué creen?", finalizó la actriz, dejando a todo mundo pensando...

Lee también: Cinco bañadores con los que Aracely Arámbula demuestra que es la más sexy a sus 46 años

Y es que a decir verdad, ambos son unas grandes figuras del espectáculos y no tienen ningún otro compromiso en sus vidas, por lo que es casi un hecho que ellos son pareja. Inclusive, en un evento del verano pasado en Acapulco, Guerrero, la también cantante fue cuestionada por la prensa sobre si tenía galán.

A lo que 'la Chule' dijo que sí, pero que no lo conocerían, pues para ella era importante tenerlo en el anonimato. Pero en la entrevista del programa "Ventaneando" compartida por TV Azteca en su canal de YouTube, claramente se puede ver el momento en el que Aracely Arámbula y Uriel Santana llegan al evento tomados de la mano.

Y no hay publicación que haga Aracely Arámbula en Instagram, que efectivamente Uriel Santana haga un comentario que denota admiración pero también mucho amor, con emojis de fuego, corazones, y los obligados "Te amo". ¿Y cómo no?, si él la ha visto lucirse ante las cámaras infinidad de veces y con los atuendos más provocadores. Pues aunque muy pocos saben, él fue quien la capturó completamente desnuda en enero de 2021, cuando Aracely Arámbula puso a sudar a más de uno...

Síguenos en