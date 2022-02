Aracely Arámbula acentúa caderas con bikini rojo este 14 de febrero

La actriz Aracely Arámbula se hizo un espacio entre las grabaciones de una nueva serie que se espera, salga al aire a finales de este 2022, y dejó ver sus acentuadas caderas con bikini rojo este 14 de febrero, lo que desde la mañana de este lunes resultó ser un gran regalo virtual.

Luego de anunciar su regreso al teatro en una segunda temporada de la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?", 'la Chule' continuó con sus publicaciones en su cuenta de Instagram y apareció muy destapadita para celebrar junto a sus fanáticos este Día del Amor y la Amistad.

Hace unas horas, Aracely Arámbula apareció recargada en su oso gigante que tiene en el jardín de su casa con vista al mar, en una pose en la que sin lugar a dudas, pronunció sus caderas que la hacen lucir muy bien cada prenda que se pone, llámense bikinis, jeans o ajustados vestidos.

Muy quitada de la pena, lució la ex de Luis Miguel, recargada y volteando hacia el cielo; no sin antes lucir un par de lentes de sol y su característico sombrero playero que nunca falta con todo y la pierna a medio cruzar.

"Deseándoles que la pasen súper!!! Muy Feliz día de San Valentín mi #Arafamilia bella siempre en mi corazón", escribió además la también cantante, poniendo a soñar a sus fanáticos. Por lo que sus amigos Quique Usales (periodista de Telemundo) y el fotógrafo Uriel Santana de Guadalajara, Jalisco, México, fueron unos de los caballeros que han reaccionado a la postal de Aracely con caritas con ojos de corazón y llamaradas de fuego.

Otro de los actores que se encendieron con tal postal de 'la Chule', fue el actor español José María Galeano, quien, tras ser su compañero en "La Doña" de Telemundo (2016-2020), escribió: Andaleeeeeee besitos, querida. Goza mucho".

Pero las mujeres también reconocieron la belleza y sensualidad de la actriz; en este caso, fueron la colombiana Lorena Meritano y la chef pastelera mexicana Paulina Abascal, quienes enviaron corazones y encendieron otra llama.

Una de sus fanpages (páginas de fans) @power_arambula expresó: "90 / 60 / 90", mientras que también escribió: "ROMPISTE LAS REDES QTPSA!!!!!". "ON FIREEEEE" (¡FUEGOOOO!), "Regia, literal" u OMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG bye, en mi vida vuelvo a comer hamburguesas. DIOSA!!!", son otros de los mensajes que ha recogido la chihuahuense, la mañana de este lunes.

Al momento, ha recibido alrededor de 82 corazones rojos y al menos 1,280 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!