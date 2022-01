Aracely Arámbula, a punto de despedir el año como la mujer más bella del espectáculo

Sin duda, gracias a su carisma y el trato que le da a su público, la actriz Aracely Arámbula se ha convertido en una de las favoritas de la televisión mexicana, latina e internacional; aunque otro de los encantos que no deja de presumir es su innegable belleza... y a punto de despedir el año, 'la Chule' lo hace como la mujer más bella del espectáculo y esta foto respalda lo dicho.

Su característica melena rubia y ondulada, así como sus ojos verdes, son los que han enamorado a chicos y grandes, tras telenovelas como "La Doña" que ha seguido en el gusto del público luego de que fuera producida y transmitida entre 2016 y 2020; y hay que decir que si no hubo una tercera temporada de la producción de Telemundo, es porque se atravesó la pandemia por el Covid-19.

No obstante, eso no es impedimento para que Aracely Arámbula siga haciendo alarde de su belleza con su mirada ojiverde y las poses más sensuales que aparece luciendo en redes sociales y en sus historias de Instagram no es la excepción.

Pues luego de ser objeto de decenas de perfiles dedicados a la también cantante con infinidad de postales que luego de haber salido a la luz por diferentes proyectos como las últimas tres telenovelas de su carrera que ha hecho para Telemundo, sus fanpages se han dedicado en cuerpo y alma a seguir recordando esas postales.

La foto que fue tomada por Uriel Santana - el fotógrafo mexicano originario de Guadalajara, Jalisco-, muy amigo de Aracely Arámbula, y luego sería replicada en infinidad de ocasiones con diferentes páginas de fans, como la que hace unas horas la ex de Luis Miguel replicó en sus historias de Instagram y que enuncia: "Tú eres magia, esa que hace sonreír y enseña a brillar".

Con un outfit animal print versión leopardo y un sombrerito (que no deben faltar en su guardarropa), Aracely Arámbula ha dejado claro que su belleza es incomparable y única; y es que tras lucir despampanante, seductora y muy cautivadora, 'la Chule', ha tenido a bien, presumir una de sus mejores postales de su carrera artística.

Y auque esta vez no se pueden ver los mensajes y el número de likes (Me gusta) que normalmente se ven en cada publicación, muy seguramente habrán llegado cientos de estos tras revisar sus historias de Instagram y ver la postal -entre otras más-.

Además, su maquillaje en tonos marrón y sus ojos enmarcados con sombras en tono smoke (ahumado) así como su característico delineado de gato, hacen ver a la actriz como una mujer empoderada, de clase y muy bella; no por nada, se ha convertido en una de las favoritas del público mundial.

Aracely Arámbula, a punto de despedir el año como la mujer más bella del espectáculo. Foto Historias Instagram Aracely Arámbula

