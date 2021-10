Aparece Daniella Chávez con un bombón luciendo entallado outfit de cuero

Tras preparar algunas opciones para la esperada fiesta anglosajona de Halloween, parece que la modelo Daniella Chávez hizo una pausa en el tema y ha sorprendido al aparecer con un bombón luciendo más bella que nunca con un entallado outfit de cuero.

De negro que fue que vistió Daniella Chávez haciendo -sin duda alguna- contraste con dicho bombón; se trata de un oso de peluche gigante -del tamaño de una persona-, que además de ser adorable, tiene una carita muy tierna.

Como los clásicos peluches, este oso color rojo cereza tiene amarrado a su cuello, un listón tridimensional que termina en moño. Pero fue la modelo de aún 35 años que está a nada de llegar al siguiente escalón, quien lució más empoderada de nunca con esa figura de diosa que ha derretido a más de uno.

Lee también: Entre ajustados leggins y transparencias, Marjorie de Sousa arrancó suspiros en La Desalmada

Daniella Chávez eligió un par de ajustados jeans de cuero a la cintura que marcan a la perfección su exquisita silueta que lo complementó con un chaleco del mismo material también en color negro. La cereza del pastel fueron las botas largas que la chilena utilizó del mismo tono.

"Cuál prefieres? 1, 2, 3 o 4? @fashionnova @novamen", se lee en la descripción de un cuarteto de postales en las que se le ve posar junto a dicho bombón de peluche y en las que aprovecha para claro, lucir sus encantos al por mayor.

Lee también: Daniella Chávez posa como Lola Bunny y desata ola de piropos

Y tras poner a sus fanáticos a pensar cuál instantánea elegir, hubo quien se enclinó por la segunda: "La 2 está tierna jajajja", "Bella Dani", "Hermosaaaa", "Thumbs up" (Like / Me gusta), "Que foto más bonita Daniella", son algunos de los 1,260 comentarios, que hasta ahorita he recibo la chilena.

El oso con el que apareció en un restaurante de Nueva York, se puede deber al regalo que le hiciera su esposo como uno de los tantos que seguramente le tendrá preparados para este próximo martes 26 de octubre, fecha en la que cumplirá años.

Alrededor de 93,600 son los corazones rojos que la ex conductora de Televisa Deportes ha logrado arrancar a sus fanáticos, luego de verla posar tan sensualmente, como sólo ella sabe hacerlo frente a la cámara y en las redes sociales, donde la siguen arriba de 15 mil usuarios de Instagram.

Síguenos en