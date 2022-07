Antoja Sebastián Rulli a Angelique Boyer a echarse un chapuzón tras llegar al escalón número 47

¡Pero qué manera de celebrar la vida en pleno cumpleaños!... Sí, tras llegar al escalón número 47, el actor Sebastián Rulli, antojó a su pareja, la actriz Angelique Boyer y a todos sus seguidores, a echarse un chapuzón al mar luego de lucir cuerpazo "pelotas", "canicas" o lo que es lo mismo, como Dios lo trajo al mundo, tapándose salva sea la parte...

Pues tras celebrar el cumpleaños número 34 de su amada novia hace un par de días (el pasado 4 de julio), este miércoles, el histrión argentino que está de manteles largos por recibir su cumpleaños número 47, y luego de todos los éxitos que ha cosechado por su participación en varias telenovelas, se lució ante los ojos de más de 11.5 millones de followers en Instagram

Sebastián Rulli utilizó su cuenta y se felicitó a sí mismo, contento de estar pasando por una de las mejores etapas de su vida como actor y como persona, haciendo reaccionar por supuesto, a Angelique Boyer, la mujer de su vida y con quien ha estado a su lado desde hace ocho años.

"Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años!! Así, o más claro, échale agua (risas). Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir!!", se lee en las primeras líneas de su descripción que indican que se le está insinuando a la actriz de origen francés de 34 años.

"Feliz y pleno!! Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla!! Gracias por tanto amor y muestras de cariño!! Consciente de lo bendecido que soy de contar con tod@s ustedes. No hay nada mejor que compartir y unir fuerzas de buenas vibras para contagiar a los que no tienen la dicha de sentir amor y gratitud".

Y en la última parte, Sebastián dejó ver que si por Angelique Boyer hubiera sido, sí hubiera sido captado sin censura alguna: "A seguir sumando y multiplicando!! L@s amoooo!!! Gracias mi amor @angeliqueboyer por darme chance de poner las manitas antes de tomar las foto".

Y tras el cuarteto de fotos que mostró al mundo, varios son los famosos que se han unido para felicitarlo; famosos que han trabajado con él en algún proyecto o que simplemente mantienen una amistad con el actor; pero el mensaje de Angelique Boyer no podía faltar, pues ella también coincide con el histrión en que él es el amor de su vida:

"Vida de mi amor!!! Cada año más bueno en todos los sentidos! Te mereces todas las bendiciones... gracias por todo el amor que nos das; y no te hagas, podías subir 10 fotos y yo tomé muchas... TE AMO @sebastianrulli A CELEBRAR!!!", mismo que tiene ya 5,463 corazones rojos, pues sin duda, este par de famosos son una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano e internacional.

