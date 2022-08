Antoja Daniella Chávez a disfrutar del verano en la piscina con bañador de hilos

En su paso por la Riviera Maya en México en plena temporada de calor, la modelo Daniella Chávez antojó a sus fans, a disfrutar del verano en la piscina con bañador de hilos, por no meterse al agua como Dios la trajo al mundo.

Y es que, la chilena optó por grabarse haciendo de las suyas, sumergida en una paradisíaca piscina construida con elementos naturales y rodeada además de la vegetación de Tulum, Quintana Roo, México, sin olvidar el mar de fondo.

Daniella Chávez lució un espectacular bikini negro de tiras o hilos con el que enseñó casi toda su anatomía, cubriendo sólo sus partes nobles, pero sin duda, ha logrado maravillar a sus más de 16.7 millones de internautas que la siguen en Instagram.

Haciendo de las suyas en la piscina

Además de cautivar de nueva cuenta con dicho outfit playero que la hace lucir el cuerpazo que posee, Daniella Chávez hizo de todo para lucirlo, mientras adoptaba varias poses para llamar la atención de sus más fervientes admiradores.

"Beach or Pool?" (¿Playa o piscina?), preguntó Daniella Chávez tras presumirse en plena luz del día y con su mejor outfit, ideal para hipnotizar a cualquiera, mientras se hizo acompañar del reguetón de Daddy Yankee.

Y su amiga Dasha Mart le envió un "Hermosa", mientras que los caballeros se pronunciaron ante su belleza: "The beach is beautiful, you are more beautiful than the beach" (La playa es hermosa, tú eres más bonita que la playa), "Hermosa UD siempre. Yo, su fan número 1, millón de bendiciones".

También se lee: "Me encanta" y "Preciosa sirena tropical; celoso de ese bendito Sol y el agua de esa piscina"... "Bella y guapísima", "Bombón, hermosura, tremenda", son otros de los piropos que la chilena de 36 años se ha ganado con su puntada en la piscina.

Y es claro que Daniella Chávez quiere y piensa seguir cautivando a su público en todos los sentidos, por ello, no deja de compartir contenido en sus redes sociales, como la foto en la que se le puede ver posando en la playa en Miami, Florida (EE.UU.). Y al momento, ha logrado llamar la atención de alrededor de 138 mil seguidores, quienes han dejado estampado su corazón rojo.

Antoja Daniella Chávez a disfrutar del verano en la piscina con bañador de hilos. Foto Instagram Daniella Chávez

