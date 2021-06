Antes muerta que sencilla, Carmen Villalobos presume escotado y elegante vestido

Aplicando la frase “antes muerta que sencilla”, Carmen Villalobos deslumbró con un increíble vestido en tono dorado que utilizó para las filmaciones de la nueva versión de la telenovela “Café con aroma de mujer”, que se transmite de manera simultánea por la señales de canal RCN y Telemundo.

La actriz colombiana presumió el escotado y elegante vestido en una serie de fotografías que compartió con sus seguidores en Instagram, en las que aparece con parte del elenco del remake del exitoso melodrama que ahora es protagonizado por William Levy y Laura Londoño.

Con el cuerpazo que se carga, Carmen Villalobos lucía espectacular con el atuendo, con el cual buscaba darle celos a su ex en “Café con aroma de mujer” y al parecer lo logró, pues realmente pocos son los que podrían haberse resistido a la guapa histrionisa.

Lee también: Violeta Isfel se convierte en Cruella y le dicen que es la Emma Stone mexicana

Ante sus más de 17 millones de seguidores en la aplicación de la camarita, Carmen Villalobos modeló un vestido en tono dorado, con tirantes y un revelador escote en “v“ con el que resaltó sus encantos delanteros y dejó con la boca abierta a sus admiradores.

Un gran cinturón blanco de hebilla rectangular se ciñó a su cintura y remarcó esta parte de su cuerpo; en la parte inferior, el vestido se abría en una falda amplia con botones al frente y llegaba a los tobillos. La actriz remató con unas zapatillas doradas que hacían juego con el resto del conjunto.

Carmen Villalobos interactuó con sus fans al preguntarles que habrían hecho ellos en su situación, pues en la escena en cuestión donde utilizó el outfit se toparía con su ex y su nueva pareja, por lo que quería estar impactante pero no tenía los fondos suficientes como para gastar en un atuendo de lujo.

“Pregunta… Si tu mejor amiga se casa y eres la madrina de la boda y sabes que tu ex es el padrino y va a llevar a la novia actual, qué harías para verte ESPECTACULAR… PERO no tienes dinero para comprarte un vestido“, cuestionó la villana de la telenovela y puso diversas opciones.

Lee también: Presume Aleida Núñez descomunal belleza en un elegante traje transparente

“A. Que me lo compre mi mejor amiga (que es la novia). B. Que me preste uno mi mejor amiga y listo. C. Repito vestido. D. Hago lo que sea pero ‘antes muerta que sencilla’. Jajajajaja, a Lucía se lo compró Lucrecia. No se pueden perder esta noche por Telemundo ‘Café con aroma de mujer’. Las leo“, agregó Carmen Villalobos.

Las reacciones llegaron de inmediato por parte de sus fans: “Que vea lo que se perdió“, “Amo la aclaración para que no te tiremos en cara otra vez que Lucrecia te lo compró“, “La D“, “Tengo que repetir, repetir vestido, jajaja, plis, no lo supero“, “La D, obvio“, “Yo repito vestido, tengo muchos, guapísima Carmen”, “Nunca repetir”, “La D, obviamente, y es casi mi historia de vida actual”, expusieron sus seguidoras.