Antes de tantas curvas, así lucía la colombiana Shakira a los 15 años

Aunque parezca que no, los artistas famosos que al día de hoy han pisado un sinfín de escenarios, también tuvieron un pasado; cuando sus vidas estaban muy lejos de los reflectores, micrófonos y la música... y recientemente ha salido a la luz una foto de la cantante colombiana Shakira ¡a sus 15 años de edad! antes de tantas curvas que hoy luce.

La postal fue publicada por una fanpage (página de fans) de la exitosa colombiana el pasado 2 de febrero, fecha de cumpleaños de Shakira y de su esposo, el futbolista de primera división española del Barsa (equipo de Barcelona) Gerard Piqué.

"Photo of Shakira when she was 15... Follow me @shakiragiddy" (Foto de Shakira cuando tenía 15 años... Sígueme...), se lee en la descripción de la postal en la que sorprendentemente Shakira aparece con un uniforme escolar que parece ser de nivel secundaria pero que el diploma que porta en sus manos parece que es de bachillerato (preparatoria), dirigido a Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre de pila de la famosa cantante.

Y es que, a decir verdad ¡era otra! Pues no poseía el cuerpazo que hoy luce entre leggings (su prenda favorita) y atuendos súper pegaditos que dejan mudos a muchos de sus fanáticos alrededor del mundo.

Otra de las características que saltan a la vista es su color de piel, pues la intérprete de "¿Dónde Están Los Ladrones?" (álbum de 1998), no se lucía el mismo tono de tez que prácticamente desde que debutó en la escena musical empezó a notarse, más clara.

Su rostro, definitivamente no se parece mucho al que el público mundial está acostumbrado a verla, pues literalmente era una adolescente común y corriente como la mayoría de los civiles que habitan el planeta Tierra.

Aunque de todas formas, la cantante de "Hips Don't Lie" (2005) recibió felicitaciones de sus fans a través del post de su fanática; entre éstas se leen: "Feliz Cumpleaños preciosaaaaa, para ti y tu esposo", "Tan linda!", "Love" (Amor), "Linda mujer hermosa", "Happy birthday sweetheart Shakira" (Feliz cumpleaños cariño Shakira).

O "Divina", "Felicidades", "Preciosa", "Hermosa desde joven", "Feliz cumpleaños Shakira!!!!!", "Wow! Unusual photo. Thanks for sharing", (Wow Foto inusual. Gracias por compartir). Al momento, han reaccionado 603 fanáticos de Shakira y se leen 21 mensajes.

