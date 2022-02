Ante estreno de Marry Me, Jennifer Lopez lanza mix de temas en body y vistosos atuendos

Una lluvia de sorpresas han caído como cascada este 2022 gracias a la carrera de Jennifer Lopez en su faceta de actriz y ante el anunciado estreno de "Marry Me" (Cásate Conmigo) la nueva comedia romántica de la también cantante neoyorquina que protagoniza y en la que comparte créditos con Maluma y Owen Wilson... y lanza mix de temas en body y vistosos atuendos.

Y ante las emociones que brotan de la famosa artista latina, no podía menos que compartir con sus más de 194 millones de seguidores en Instagram, los últimos avances y sorpresas del esperado filme de Universal Pictures que esta a punto de llegar a las pantallas de cine en Estados Unidos.

Por lo que ha sido a través de la misma red de la camarita en su perfil, que JLo adelantó una serie de vídeos en los que como siempre, se le ve luciendo sus curvas entre outfits deportivos y algunos otros con los que sale a cantar en cada escenario.

Emocionada por lo que está por venir, la novia de Ben Affleck no perdió el tiempo y compartió un acumulado de clips en los que se le ve bailando y cantando algunos de los temas que serán parte de la comedia romántica que este 2022 protagoniza.

"Sorpresa!!! ¡Aquí hay una combinación megamix de todas las canciones de la banda sonora de Marry Me el viernes! Sal y ve a los cines a ver @MarryMeMovie este fin de semana del Día de San Valentín. ¡Sé quien soy! Es el evento cinematográfico y musical del año... y quién sabe, ¡tal vez los vea a algunos de ustedes allí!", escribió la neoyorquina de 52 años.

Publicación a la que Maluma ha reaccionado y ya tiene alrededor de 3,600 corazones rojos. Pero a esta publicación, se han sumado las emociones del público de Jennifer Lopez por ver ya en las pantallas de cine su esperada cinta, cuyo personajes, con anterioridad, había contado algunos detalles sobre lo que ha sido para ella interpretarlo:

"Crear a Kat Valdez fue muy especial para mí porque hay muchos paralelismos con mi propia vida de los que nos inspiramos cuando trabajábamos en esta película. ¡La amo y sé que tú también lo harás! #MarryMeMonday #ChurchChurchChurch @MarryMeMovie en cines y transmisión en @PeacockTV el 11 de febrero".

Lo cierto es que la intérprete de "On My Way", -tema de "Marry Me"-, ha vuelto a encender los corazones de sus millones de fanáticos a nivel mundial con este nuevo lanzamiento de su comedia romántica que ya se vislumbra como uno de sus más grandes éxitos.

