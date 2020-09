Anna Kournikova y Enrique Iglesias ven en su tercera bebé a una exitosa tenista

La ex tenista Anna Kournikova, esposa del cantante español Enrique Iglesias, compartió recientemente una fotografía en la que podría verse reflejada en un futuro algo lejano; se trata de la imagen de Mary, la tercer bebé del matrimonio Iglesias-Kournikova, en la que la menor luce un atuendo similar al que por años usó Anna en su carrera como tenista.

Fue en su cuenta oficial de Instagram que Kournikova, mostró -a casi 8 meses del nacimiento de la bebé-, la instantánea en la que se puede apreciar el atuendo que viste la pequeña Mary que consta de una playera tipo polo sin mangas y una falda con terminado de encaje (ambas prendas en color blanco), misma que aparece muy coqueta y luciendo cabello rubio y ojazos azules, sentada y sonriendo.

La bebé que nació el 30 de enero de 2020, podría cumplir los sueños de su madre al heredera el gusto por el Tennis, profesión en la que Kournikova se desenvolvió con gran éxito durante años. Pues en la descripción de la instantánea se puede leer: "Wimbledon, ahí voy…", con una lista de raquetas al hilo, como si la orgullosa mamá, predijera el destino de su hija y de lo que podría representar para su vida en unos años más; a la postal, se le han sumado comentarios de importantes celebridades del medio.

A pesar de que no es la primera vez que Anna comparte fotografias de la pequeña Mary, a muchos les parece extraño que lo haga y sobre todo bajo el tema de que podría ser futuro talento del tennis. Pues la esposa de Enrique Iglesias y madre de los mellizos Nicholas y Lucy no había mostrado su embarazo de su tercer bebé sino hasta pocos días antes del parto.

Sin embargo, el día que Anna y Enrique se convirtieron en padres por segunda ocasión, compartieron el glorioso momento desde la cama del hospital con la nueva integrante de la familia sobre el regaso del feliz matrimonio.

Pero pese a esto, los seguidores de ambos famosos, no esperaban poder ver una foto de la pequeña Mary en las redes sociales de los orgullosos padres de la menor. Pues no se habían mostrado fotografías de la nena desde el pasado 6 de abril cuando aparece Anna con el fruto del amor entre ella y Enrique Iglesias en la cocina de la casa en Miami, que se encuentra en la exclusiva zona de Bay Point en la que aún se le podía ver muy pequeña.

Sin embargo, ya han pasado algunos meses y la foto que la orgullosa mamá quien ve en Mary una posible triunfadora del Tennis, compartió este 16 de septiembre, muestra a una bebé mucho más despierta y con su cuerpecito más sólido, pues aparece sentada en un confortable sillón blanco con cojines decorativos del mismo tono.

El hijo y la nuera del emblemático cantante español Julio Iglesias, utilizan sus cuentas oficiales de Instagram para compartir momentos importantes de sus vidas, como la convivencia con sus hijos, tal y como lo ha hecho el intérprete de "Bailando" en algunas ocasiones.

Con la instantánea de Mary, suman seis publicaciones de la bebé desde su nacimiento. Anna y Enrique se convirtieron en padres por primera vez en diciembre de 2017 con la llegada de los mellizos Nicholas y Lucy. Ellos están juntos como pareja desde el 2001.

Por su parte, en lo que se refiere al terreno profesional, Enrique Iglesias compartió hace cinco semanas, su emoción y agradecimiento por un billón de vistas, del éxito "El Perdedor" que magistralmente interpretó junto al cantautor mexicano Marco Antonio Solís, misma que fue la entrada de la telenovela "Lo que la vida me robó", protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán.

Así agradeció el cantante, con el vídeo de la canción y el mensaje:

"Thank you guys for a billion views of El Perdedor. Muchisimas gracias a todos por un billion de views de El Perdedor y muchisimas gracias @marcoantoniosolis_oficial".

