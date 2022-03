Anitta impone reto de intenso perreo con su éxito Envolver; ¡hasta Erika Buenfil lo hizo!

La cantante brasileña Anitta se ha vuelto toda una tendencia en la música latina; sobre todo por sus pasos de baile que dejan sin palabras a más de uno. Y tras su éxito "Envolver", se ha hecho viral y ya impuso su reto de intenso perreo, pues hasta la actriz Erika Buenfil ¡lo hizo, ya!

Sin duda "Envolver" tiene un ritmo pegajoso y en sus conciertos Annita ha creado toda una tendencia de nuevas formas de baile para mover el esqueleto con intensos movimientos y tras hacerse viral en la web, la inmensa mayoría de sus fanáticos han creado toda una comunidad de perreo.

A través de una publicación de su cuenta de Instagram, la guapa brasileña ha se ha dejado ver como nunca, y es que no solo ha puesto en tendencia dichos pasos de baile que tienen que ver con sugerentes movimientos muy sensuales con postura hacia el pio, sino que además, Anitta se ha dado el lujo de lucir su retaguardia en jeans sin "pompis".

Lee también: Por fin Maribel Guardia revela su secreto por el que se mantiene tan joven a sus 62

Y a la par de esto, la también intérprete de "Boys Don't Cry" 2022 (Los hombres no lloran) ha compartido un vídeo en el que se le puede ver arriba de los escenarios y ante miles de fanáticos que asisten a sus conciertos, bailando de tal forma, que ¡causa furor!

"El challenge de Envolver está viral. Ya hiciste el tuyo?", se lee en la descripción de su publicación del pasado martes 8 de marzo, al mismo tiempo que deja ver su voluminosa retaguardia.

Lee también: Salvador Zerboni se somete a drástica transformación: Quién dijo que era fácil ser mujer

Y por supuesto, Anitta se ha llevado todos los aplausos de sus más de 59.8 millones de seguidores en Instagram e infinidad de comentarios tras su publicación que ascienden a más de 21,200 y entre los que destacan el de la cuenta de Reggaeton Total que enuncia: "Está rompiendo todo" y al momento, tiene ya 2'114,496 corazones rojos.

Pero fue la actriz Erika Buenfil, quien no perdió la oportunidad de unirse al reto, sólo que las cosas no salieron muy bien, pues tras querer demostrar sus dotes de baile, ocurrió un incidente y no lo pudo lograr como le hubiera gustado hacerlo.

Y es que la intérprete de telenovelas de 58 años, no pudo hacer el twerking que implica dicho baile, pues apenas se puso en posición de lagartija, sufrió un percance y ya no pudo seguir; como sea, su vídeo también se ha hecho viral en TikTok, pues es la 'reina' de dicha app.

Síguenos en