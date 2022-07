Angelique Boyer y Sebastián Rulli prenden con nuevo TikTok mientras derraman miel

La famosa pareja conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli han vuelto a enamorar y prender a su audiencia en redes sociales, tras bailar con sabor la clásica cumbia de este 2022 de TikTok, así como con otras imágenes en las que se les ve derramando miel.

Fue el pasado domingo, que la pareja se puso de acuerdo para compartir sus últimas "locuras" en redes sociales, como fue un bailecito en TikTok bajo el ritmo de "La cumbia buena" del grupo "La Cumbia" que ya se ha hecho viral este verano tras un reto en la red china.

Con el que Sebastián Rulli compartió: "Un fin de semana con tanta onda que hasta un #tiktok hicimos!! #nuncadigasnuna #haciendoruido #cumbia #myvelasexperience #ondas #summervibes" y por el que ha recogido cerca de 200 mil corazones rojos.

Un verano ¡de locura!

Pero no sólo maravillaron al mundo bailando desde playas de la Riviera Maya Mexicana, sino que además, derramaron miel con fotografías de ensueño, mismas que se encargó de compartir Angelique Boyer en su cuenta de Instagram.

"La magia está en tu sonrisa, en el brillo de tus ojos @sebastianrulli cuando me miras. Sin compartir demasiado de lo vivido anoche (disfrutando el momento al máximo) me llegan estas imágenes y no puedo dejar de subirlas GRACIAS @grandvelasmaya hacen que nuestra estancia sea pura felicidad y celebración. La mejor recomendación. Gracias a todo el equipo que nos llenó de amor".

Y entre las dos publicaciones, se pueden ver comentarios de otros famosos y fanáticos como el de Fabiola Delgado: "Hahaha los amo" o las carcajadas de Hugo Catalán quienes fueron parte del elenco de "Los Ricos También Lloran" (2022) que protagonizó el argentino de 47 años.

O su fanpage (página de fans) srlive.rulli: "Tú y Angie son únicos. De verdad que bailan muy bien...en especial tú Sebas. A reírnos un poquito porque reír hace bien. Sigan disfrutando de las vacaciones. Feliz semana. Los quiero mucho. Besos y abrazos".

Por su parte, Angelique Boyer también se ha llevado un buen número de comentarios, empezando por el de Sebastián Rulli: "Uff que momentos tan hermosos e inolvidables!!! Para repetir todas las veces que quieras!! Te Amooooo mi cielooo".

Así como el de Verónica Jaspeado: "Que súper fotos mi Angy querida !", quien compartió créditos con la pareja en "Lo que la vida me robó" (2013) que actualmente se retransmite por el Canal de las Estrellas a las 2:30 pm, o Mariana Seoane "El amor...". Logrando con sus fotos en las que derraman amor, no menos de 310,861 corazones rojos y más de 2,500 mensajes.

