Angelique Boyer y Sebastián Rulli cierran el año viviendo su amor al máximo en la playa

Luego de que la producción del remake de "Los Ricos También Lloran" hiciera una pausa este diciembre, el actor Sebastián Rulli, quien protagoniza la telenovela, hizo maletas y se fue a disfrutar los últimos días del año en la playa con su gran amor, la también actriz Angelique Boyer con quien cierra el ciclo, viviendo su amor al máximo.

Territorios de Baja California Sur, México, fueron los elegidos esta vez por la famosa pareja para disfrutar su relación sentimental de un poco más de siete años, acompañados de otros amigos en común. Por lo que ninguno de los dos ha dejado de compartir los momentos que han vivido juntos.

Pues desde hace una semana aproximadamente, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han disfrutado de su amor en el mar, la playa y otros escenarios, con el sol a punto de meterse como testigo de que siguen siendo una pareja de las más estables del medio del espectáculo mexicano y latino.

Lee también: Angelique Boyer corre en bikini por la playa y cautiva a Sebastián Rulli

"...'Love & Sunshine' [Amor y sol]. Cuando conectas con lo más hermoso y el universo explota de felicidad. Te amo @angeliqueboyer, foto: @nickinthematrix", se lee en una primera postal en la que aparecen Sebastián Rulli y Angelique Boyer en una tarde de playa en el Sunshine State (Estado del Sol), como son llamadas las playas de la visitada península al suroeste mexicano.

Y tras posar con amigos en la playa y luciendo sus atributos y encantos físicos con atuendos playeros, dejando a más de uno con el ojo cuadrado, ambos pasaron junto a su mascota 'Guapo' -un perro de raza Xoloitzcuintle-, la Navidad juntos sus amistades.

Lee también: Angelique Boyer se olvida del outfit navideño y posa con diminuto bikini

"Feliz Navidad para Tod@s!!! #merrychristmas #love #family #friends #avivircoamor", se lee en un segundo post en el perfil del histrión argentino, quien el día 25 de diciembre hizo vibrar más de uno, y para muestra, han recogido al menos 271,276 corazones rojos; eso sí, muy a doc con las fechas decembrinas, vistiendo suéteres con motivos navideños, igual que 'Guapo'.

Por último, tanto Angelique Boyer como Sebastián Rulli, quienes todo parece indicar que recibirán el 2022 desde la playa, han vuelto a recomendar a sus millones de fanáticos, no olvidar hacer ejercicio y nutrirse con los suplementos alimenticios que ellos mismos ofertan.

"Este Año Nuevo empieza determinado. El inicio de un nuevo ciclo es un buen pretexto para disciplinarse, comenzar a ser constantes y construir caminos hacia tus objetivos. Yo arranco con todo este 2022 porque Pure Life es #darlotodo @pur3l1femx #propositosdeañonuevo #sisepuede #motivation #lifestyle. Que otro propósito tienes para el 2022?", se lee en la más reciente publicación de Sebastián Rulli.

Mientras que Angelique Boyer también escribió tras una postal en la que se le ve haciendo ejercicio en bicicleta y enseñando el abdomen de lavadero: "Lista para cerrar el año de la mejor manera, disfrutar de una pausa con mis seres queridos, desconectar para conectar, estar cerca de personas que te impulsan a hacer cosas diferentes, vivir al 100 cada día disfrutando de la naturaleza. ¿Ya decretaron todo lo que quieren atraer el próximo año? ¡No esperes a que empiece el año! @nubaproteina".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!