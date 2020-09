Angelique Boyer y Cecilia Galliano entalladas ¿Quién tiene mejor cuerpo?

Angelique Boyer es una actriz que se ha posicionado en el gusto del público por su belleza innegable, figura casi perfecta y el carisma que la caracteriza. Mucho se ha especulado sobre la relación entre la actriz de 32 años y Sebastián Rulli entorno a posibles problemas por los trabajos que han hecho en televisión de forma independiente, ya que juntos han hecho por lo menos tres telenovelas.

Incluso, últimamente corrieron rumores de que después de algunos meses de terminar las grabaciones "El Dragón: el regreso de un guerrero", telenovela que Rulli protagonizaba junto a Renata Notni, seguían teniendo contacto sin razón de ser, con el fin de buscar que existiera un problema entre la protagonista de "Teresa" y el actor de 45 años.

Y aunque su amor ha pasado diversas barreras luego de seis años de relación sentimental, aún se han hecho ciertas comaparaciones entre Angelique Boyer y Cecilia Galliano, la actriz argentina que vino junto con Rulli a probar suerte en México, quien en un principio no podía superar que Rulli hubiera puesto sus ojos en Boyer y la hubiera dejado con la responsabilidad de Santiago, el hijo que tienen en común.

Y dichas comparaciones se han hecho en el sentido de quién es más bonita, quién es mejor, quién tiene mejor cuerpo, quién hace mejor pareja con Sebastián Rulli, etc.

Sin embargo, pese a lo que puedan decir, Boyer cuenta con los suficientes encantos como para mantener a Rulli a su lado, además, ambos han demostrado que se llevan de maravilla, por lo que nada ni nadie puede entorpecer su amor.

Galliano, por su parte, ha dicho que no le interesan los bienes materiales que entre ella y Rulli construyeron, como la casa de Valle de Bravo, en el Estado de México, en la que vive la feliz pareja; lo que sí le duele, es la forma tan inesperada en la que Sebastián se alejó de ella para iniciar una relación con Angelique cuando Cecilia pensaba que mejor iban las cosas con el protagonista de "El Dragón".

Y aunque Rulli reconoce que Cecilia Galliano es una gran mujer, la que además le dio un hijo al actor, ha dejado muy claro que a quien ama profundamente es a Angelique, quien según sus declaraciones, es la mejor mujer que ha conocido en toda su vida.

En cuanto a la figura física tanto de Angelique como de Cecilia, a decir verdad, las dos son poseedoras de figuras envidiables, pues ambas actrices de 32 y 38 respectivamente, son dos estupendas mujeres que lo único que tienen en común es el amor por Sebastián Rulli.

Pues su rivalidad va más allá del amor del actor argentino, ya que ninguna de las dos pierde la oportunidad de mostrar sus encantos como si estuvieran bombardeándose una a la otra, a ver quien sobresale más. Pero el amor de Rulli está más que definido (hasta el momento).

Y ante la situación y al verse derrotada, Cecilia ha buscado el amor a través de páginas online en la que no ha tenido suerte debido a que los usuarios no le creen que sea ella, pues piensan que es una impostora y no le hacen caso, por lo que aún no ha encontrado al verdadero hombre de su vida.

Aunque por otro lado, en el fondo, tiene la esperanza de que pase un milagro, ya que ha dicho que el amor entre Angelique y el padre de su hijo sólo es pasajero, que en algún momento se va a terminar.

¿Quién tiene mejor cuerpo?

Cecilia lució en su cuenta oficial de Instagram, un outfit deportivo rosa, con el que deja ver su espectacular figura física, y hasta ella misma se sorprendió, escribiendo:

"Hacia mucho que no usaba estos colores fuertes en mi ropa y lo ameeee: @ramirez.ale.1044... Ya entrenaron ? Yo siiiii y muy feliz se nota en mi sonrisa!!!".

Mientras que a Angelique la tomaron por sorpresa con un par de fotografías mientras portaba un atuendo negro tipo jumpsuit sin una manga y con un cinto que enmarca su diminuta cintura. La actriz sólo se limitó a escribir en la descripción: "In-fra-gan-ti".

