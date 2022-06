Angelique Boyer, todo un bombón al último grito de la moda en España

En sus recientes vacaciones de vuelta a España, la actriz Angelique Boyer, se muestra como todo un bombón al último grito de la moda de paseo en la Madre Patria en compañía de su adorado galán Sebastián Rulli y como es su costumbre, ha compartido una tercia de postales con diferentes outfits y algunos otros detalles que han hecho vibrar a sus fanáticos.

Y es que durante sus actuales vacaciones con Sebastián Rulli y los padres del actor que radican en Santa Lucía, perteneciente a Ciudad Gran Canaria, Angelique Boyer no ha dejado de presumir que su buen gusto y estilo son los elementos principales para brillar aún fuera de las cámaras de televisión.

Y desde hace días, a través de sus historias de Instagram, la actriz de origen francés, ha compartido una tercia de vídeos en los que se le ve incluso, luciendo nuevo look con una melena de tono más claro que la que lució como protagonista de "Vencer el Pasado" como la bióloga Renata Sánchez Vidal, su cuarto personaje protagónico con su amor, Sebastián Rulli.

El primer vídeo compartido, denota un nuevo cambio de look y no precisamente deja ver una melena más clara, sino de tono rosado que hace ver a Angelique Boyer muy diferente pero que refleja lo bien que la está pasando desde España; mientras escribe "VACAY" con una palmera en medio de la palabra.

El segundo outfit que la novia de Rulli compartió, obedece a un atuendo en tonos marrón de shortcito café chocolate y una elegante blusa color naranja marrón que adornó con una gargantilla de enorme cocha y unas sandalias color café miel. En dicho clip se lee: "Good morning y'all" (Buenos días a tod@s), mientras no dejaba de mostrar su belleza a la cámara.

Y tras presumir pestañas de alto impacto en el clip anterior, también se puede ver a la francesa que abrirá la historia de "Vencer la Ausencia" (2022) pasando la estafeta, luciendo un vestido blanco con detalles estampados en azul rey, perfecto para lucir este verano, en el que detalló: "Such a lovely day" (Un día precioso), con el sol por un lado.

Las vacaciones van viento en popa en España y sus alrededores; y Angelique Boyer no ha dejado de lucirse ante sus fans, quienes siempre están al pendiente de lo que la actriz hace mientras permanece fuera de la pantalla chica con una nueva producción.

Pues éstas y otras imágenes, denotan de lo bien que la francesa se la está pasando con su familia adoptiva en la Madre Patria, así como del amor tan grande que le tiene a Sebastián Rulli, con quien tiene al menos 7 años y medio de relación.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!