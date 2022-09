Angelique Boyer sonroja a Sebastián Rulli tras revelar que le gustan sus manos grandes

Apenas llevaban escasos dos años de relación sentimental, cuando los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron entrevistados para un programa de televisión, tras venir de éxitos como la telenovela "Tres Veces Ana", (2016), siendo la tercera historia en protagonizar juntos; y entre la charla, las francesa sonrojó al histrión al haber revelado que le gustan sus manos grandes.

Pero antes, agradecieron al público la aceptación que hasta ese momento habían tenido entre el público como artistas, como actores y claro, como pareja protagónica y en la realidad, tras ser unas de las más queridas, pues este próximo 23 de septiembre estarían cumpliendo ocho años de relación sentimental y desde siempre han demostrado cuanto se quieren uno al otro.

Por su parte, Sebastián Rulli compartió que ser los favoritos del público en todos los sentidos era lo mejor, pero que si el público no se decidía por ellos, lo importante es que estuvieran satisfechos con su trabajo y eligieran al mejor.

Angelique Boyer, quien venía de protagonizar el melodrama por partida triple, como Ana Lucía Hernández / Ana Laura / Ana Leticia Álvarez del Castillo Rivadeneira, también aseguró que estaba más que agradecida con el público y que ellos buscaban retribuir a ese cariño, aunque sea en un pequeño porcentaje respecto a todo lo que reciben de éste.

El primero en ser cuestionado sobre lo que más le gusta de su novia, fue Rulli, quien dijo ser muy comunicativo, pues aseguró que desde siempre le ha dicho a Angelique todo lo que le gusta de ella y confesó que en realidad es toda ella.

"Estoy enamorado y es una excelente mujer, independientemente de que ya todo mundo la conoce como actriz, que yo considero que es la mejor", explicó el histrión. En cuanto a Angelique Boyer, su respuesta fue:

"Mira, yo sé que todo el mundo le ve todo, porque tiene todo pa' verle ¿no?, en su lugar, muy bien puesto... Pero sus manos, uff... Ve el tamaño de esta mano", dijo la actriz mientras le acariciaba la mano, "¡Mira nada más!", agregó mientras le besaba la misma.

Y mientras la conductora de Univisión dejó ver que el ambiente estaba subiendo de temperatura, Rulli dijo: "A mí más, a mí más calor", a la par de las risas de todos. Y para cerrar con broche de oro, la conductora le pidió a Sebastián Rulli que enseñara las manos a la cámara.

La entrevista fue en 2016 y el vídeo fue compartido por el Canal de YouTube Snugglepaw Digital Studios en septiembre de 2018.

