Angelique Boyer seduce bailando 'Dance Monkey' a ritmo de cumbia ¡en bikini!

Mientras estaba a la espera de una nueva novela, y tras el confinamiento social que provocó la pandemia generada por el coronavirus, la actriz Angelique Boyer buscó la manera de divertir a su público de manera virtual y desde la intimidad de su casa. Y vaya que lo logró. Así fue el seductor baile de la actriz en bikini negro y bailando con sabor a cumbia el éxito mundial 'Dance Monkey' de la cantante australiana Tones and I.

Hace un año, fue precisamente que Angelique Boyer encontró la manera de hacer más ameno el tiempo a la gente alrededor del mundo, por lo que tras descubrir que lo podía hacer a través de la plataforma TikTok y compartirlo a través de sus redes sociales, la protagonista de "Imperio de Mentiras" (2020-2021), maravilló a través de la pantalla de un teléfono celular a millones de fanáticos.

Incluso, se convirtió en la reina del TikTok, junto a grandes influencers o youtubers como Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja y muchos otros más. Por su parte Sebastián Rulli -al verse renuente de incursionar en la plataforma china, por sentirse inexperto- terminó convirtiéndose en uno de los máster de la misma, -impulsado por Angelique Boyer, claro-.

Con un diminuto bikini negro y mostrando su exquisita silueta, cabello recogido y lentes oscuros, la actriz de origen francés deleitó la pupila a sus fanáticos a través de las redes sociales y sin pensarlo, se grabó en la pantalla de su celular, bailando con mucho sabor el éxito al que también le hizo honor, Aitana Derbez, junto a su hermano Vadhir, al entonar la canción completamente en un en vivo.

"Es viernes y mi cuerpo lo sabe! Nada cómo está canción #dancemonkey en versión #cumbiachallenge me pone de buenas! #angeliqueboyer", escribió la actriz de 32 años mientras se divirtió de lo lindo moviendo las caderas y todo su cuerpo. "DANCE MONKEY RMX CUMBIA . FOLLOW ME FOR LATIN RMXS - Latin Sounds Music", se lee en el título de la canción.

Y Angelique causó tanto revuelo, que el vídeo del 24 de abril de 2020 de la plataforma tiene 537.4K corazones y 3,067 comentarios, que se baten en halagos para la novia de Sebastián Rulli.

Y cabe aclar que aunque no fue el único vídeo en el que aparece bailando que compartió, sí es uno de los más vistos, debido a la sensualidad que irradia Angelique.

Por otro lado, el clip fue compartido en la fanpage (página de fans) @angeliqueboyerclub de Instagram, en la que describieron: "Quien más amaneció enérgico, solo es ponerle actitud". Mismo, que a la fecha tiene 163.688 reproducciones, 15,030 'me gusta' y 263 comentarios.