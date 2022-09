Angelique Boyer se sacude a todas y presume sus músculos en el gym con ajustado outfit deportivo

Tras vislumbrarse como la posible protagonista de una nueva telenovela del productor Juan Osorio para Televisa, la actriz Angelique Boyer 'se sacude a todas' las famosas y presume sus músculos en el gym con ajustado outfit deportivo.

Esto, luego de un largo periodo de vacaciones por España, Francia y Holanda en Europa y las playas de México y tras casi un año de dejar descansar su rostro en las telenovelas. Y es que todo parece indicar que Angelique Boyer ha vuelto al redil y se prepara en el gym retomando sus rutinas de ejercicio para su próximo proyecto en la pantalla chica de Televisa.

Hace unos días, la actriz de origen francés, se dejó ver en el gym vestida toda de negro con ajustado outfit deportivo y luciendo sus músculos a todo lo que da. Fue a través de su cuenta de Instagram que la novia de Sebastián Rulli, mostró su empoderamiento entre aparatos de gimnasio y diversión total.

Con una pose de mujer sofisticada, arriesgada y de gran iniciativa, fue que la protagonista de "Imperio de Mentiras" (2020-2021), se mostró en su perfil de Instagram, publicación con la que parcialmente, también ha retomado sus post en redes sociales, mientras aseguró:

"Que difícil es retomar pero aférrate a lo que te hace bien! ¡Como a la dona este verano! ¡A darle con todo!", desde el Único Avándaro Hotel Boutique, según la ubicación de su post del pasado 30 de agosto.

Y como siempre, Angelique Boyer hizo reaccionar a medio mundo del espectáculo que le echaron porras tras verla de nuevo en el gym. El primer comentario que salta a la vista es de de Fabiola Guajardo, quien escribió: "Hahahahahaa amoooooo!!!!!", a la par de que el fotógrafo Christhoper Esqueda y Yanet García le enviaron a la actriz de 34 años, emojis de puño y de caritas con ojos de amor.

Otras dos actrices que le hicieron reverencia a su colega fueron Macarena Achaga y Luz Ramos quienes compartieron créditos con ella en "Amar a Muerte" (2019) e "Imperio de Mentiras" respectivamente, que le dejaron una carcajada y alguos aplausos.

Pero el comentario que nunca podría faltar en las publicaciones de Angelique Boyer, es el de su pareja Sebastián Rulli, quien en esta ocasión comentó: "Bravo mi amoooor!!! Esa es la actitud!! Gran motivadora!! Te amooooo", que por supuesto ha hecho vibrar a sus millones de fanáticos y ya tiene 1,006 me gusta y 13 comentarios.

