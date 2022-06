Angelique Boyer se pasea por todo el cuerpo de Sebastián Rulli sin caer al piso

¡Todo parecía una misión imposible de cumplir! Pues para muchos, así hubiera sido...Pero no contaban con la habilidad de la actriz Angelique Boyer quien superó el reto de literalmente pasearse por todo el cuerpo de su amado Sebastián Rulli sin caer al piso ¡y lo cumplió!

Fue en mayo de 2020, cuando el mundo estaba volteado de cabeza por la llegada al mundo del Covid-19, cuando Angelique Boyer y Sebastián Rulli le dieron otro sentido a la vida y se propusieron a divertir y entretener a su público con nuevas ideas.

Pues ambas estrellas se volvieron los tiktokers más vistos de la red social tras sus ocurrencias hechas vídeo y uno de los clips que más ha dejado con la boca abierta a más de un@, además de verlos bailando varias veces en bikini y short playero enseñando su musculatura y cuerpazo, fue cuando la francesa se impuso el reto de pasearse por todo el cuerpo de su novio sin tocar el piso.

Lee también: Angelique Boyer reaparece con escultural figura entre flores

Una misión casi imposible

El desafío, sugería a la protagonista de telenovelas volverse literalmente un koala que como aquellos que se abrazan de los troncos de los árboles, así tendría que hacerlo ella, deteniéndose y abrazándose de cada parte del cuerpo de Sebastián Rulli, lo que por supuesto hizo elevar la temperatura entre los millones de fans de una de las parejas más sólidas del espectáculo.

"#koalachallege en tono de #misionimposible fue muy divertido! Me reí muchísimo @sebastianrullitiktok #rulliboyer... Mission impossible - The Spelding's Jazz Orchestra", se lee en la descripción del vídeo, en la que la francesa deja ver su empoderamiento y al mismo tiempo, lo que se divirtió haciéndolo.

Lee también: De nuevo Angelique Boyer y Sebastián Rulli disfrutan su amor en modo vacaciones

Y los mensajes de los seguidores no se hicieron esperar desde aquel mayo de 2020; algunos se leen: "Casi se caen, los amo, desearía que en un vídeo me manden un saludo, sería mi mayor deseo, porque ENTRE SER Y NO SER, YO SOY", dejó escrito una fan, recordando el inolvidable papel de Teresa Chávez interpretado por Boyer en la telenovela del mismo nombre de 2010.

Alguien más dejó ver su admiración por la entereza de la pareja: "Yo hago eso y me quiebro el cuello... Total ni tengo con quien :')", "Los amo, me hacen tan feliz cuando los veo", "Mi pareja FAVORITA", se leen otros de los mensajes que le hicieron llegar a los famosos en plena pandemia.

Y desde aquel entonces, el clip ha sido compartido en varias redes sociales, tanto por los famosos como por los fanáticos que tienen alrededor del mundo y que están muy al pendiente de cada hazaña que logran en la web o en la vida real compartida en sus perfiles personales.

Síguenos en