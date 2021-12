Angelique Boyer se olvida del outfit navideño y posa con diminuto bikini

Con su reciente viaje a la playa, la actriz Angelique Boyer se ha olvidado del outfit navideño y posó muy coqueta en un diminuto bikini que ha dejado con la boca abierta a más de uno; pues a sus 33 años, sigue luciendo cuerpazo junto a su novio, el también actor Sebastián Rulli.

Sol, playa, arena y mar, son los elementos que han caracterizado los últimos días de Angelique Boyer, mientras se encuentra vacacionando por playas de Baja California Sur, donde incluso, ha visto junto a Sebastián Rulli, un espectáculo lleno de magia en vivo y a todo color con ballenas haciendo de las suyas en altamar.

No sin antes, cautivar a chicos y grandes con la figura fitness que Angelique Boyer ha logrado luego de tantas horas de gym durante el 2021; y es que tal parece ser que la francesa se había olvidado del outfit navideño que todo mundo alista para pasar una glamorosa Noche Buena y prefirió regalar una tercia de imágenes a sus fans que es como música para sus ojos.

Lee también: Angelique Boyer corre en bikini por la playa y cautiva a Sebastián Rulli

Y es que, la protagonista de "Vencer el Pasado" (2021), no podía desaprovechar la oportunidad para tomarse las fotos del recuerdo, tras haber visitado una playa de México que todo el año es muy visitada por millones de turistas nacionales y extranjeros como es la de La Paz, Todos Santos o Los Cabos, BCS -por mencionar algunos-.

Y en una de las instantáneas que circulan en redes sociales, Angelique Boyer luce bailando sentada en una hamaca mientras descansa sus pies en la arena y luciendo su escultural cuerpo en bikini que complementó con un ensamble de manga larga por aquello del frío.

Lee también: Angelique Boyer modela joya de Grettell Valdez desde la playa

"A GOGÓ", escribió la actriz seguido de flores y ojos como los que luce en el bikini blanco. Pero no sería la única postal con la que la protagonista de "Teresa" (2010), detendría las miradas de millones de admiradores alrededor del mundo; pues a través de sus historias de Instagram, compartió un para más que ya han sido replicadas por sus más fervientes admiradores.

Famosas como Yanet García, Jessica Coch, África Zavala, Irina Baeva, Renata Notni, se han pronunciado a su belleza con mensajes como "Bella", o "Divina", y algunos emojis de carita con ojos de amor. Sin embargo, quien no pudo dejar de comentar la postal que al momento tiene y más de 277 mil corazones rojos y más de 1,450 mensajes, fue Sebastián Rulli, quien escribió: "Esos ojitos me vuelven locooooo!!".

Una de éstas, es un vídeo en el que se le ve posando con el sol de frente, en el camastro de una piscina, muy sonriente y enamorando a chicos y grandes con su carisma y dicho sea de paso, el cuerpazo que se carga.

Mientras que una segunda, sería con un par de amigas con las que decidieron pasar las fiestas navideñas ella y Sebastián Rulli, en la que, con la puesta del sol al fondo, Angelique Boyer compartió el momento con ellas y posaron una vez más para la cámara.

Y aunque parecería que Angie no tendría la intensión de posar a doc con la fecha navideña, no fue así, pues finalmente pasó la velada de Noche Buena rodeada de amigos y luciendo el clásico outfit decembrino con un suéter con motivos navideños, claro, a la par de Sebastián Rulli.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!