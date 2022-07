Angelique Boyer restriega sus encantos en bañador blanco desde la Riviera Maya

De México a España y luego a Ámsterdam, Holanda; así es como se la ha pasado los últimos meses la actriz Angelique Boyer, quien a su regreso a México, ha restregado sus encantos en un bañador blanco de dos piezas desde la Riviera Maya.

Y con espectacular figura fitness, Angelique Boyer posó luciendo desde media pierna hasta la punta de la cabeza con una sonrisa que enamora a más de un@. De hecho esta sería otra de las postales que se tomó sola en esta última parada en playas mexicanas la actriz de 34 años.

Y una vez más, la francesa que es más mexicana que nada, volvió a encender los ánimos de los internautas y famosos seguidores tras mostrar todo lo que tiene desde las aguas de la Riviera Maya Mexicana, pues sus más de 14.2 millones de seguidores no se callaron tras verla lucir así de sensual.

La ganadora junto a su pareja, el actor Sebastián Rulli, en la categoría de la pareja que "Me Enamoran" de los Premios Juventud 2022, demostró una vez más que no hay paisaje que le llene más disfrutar como es la playa y el mar, por lo que escribió:

Y uno de los primeros mensajes que se leen a línea de comentarios, es el de la actriz Alejandra Robles Gil, quien fue hermana menor en la telenovela "Imperio de Mentiras" (2020-2021), expresando: "Te quierooooo... mi todo en uno", a lo que la francesa respondió: "alejandraroblesgil yo a ti con todo mi corazón". Mientras que Claudia Martín, dijo: "La más guapísima" y Angie también tuvo una respuesta con cuatro corazones rojos.

Otros famosos como Flavio Medina, el fotógrafo Uriel Santana, la modelo regiomontana Yanet García o Ana Brenda Contreras que expresó: "Que Delicia", también reaccionaron a la belleza de Angelique Boyer tras verla restregando sus encantos en ese exquisito bikini blanco desde la Riviera Maya.

Y como es de esperarse, entre otros comentarios de admiración que inundan su publicación del sábado, la protagonista de "Vencer el Pasado", también causó la reacción de Sebastián Rulli, su novio con el que se fue a pasar unos días a la playa de nueva cuenta.

"A tu lado es el paraíso!!!", se lee en su comentario, que ya tiene 1,002 corazones rojos y 21 respuestas.

