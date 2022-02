Angelique Boyer responde declaración de amor a Sebastián Rulli con fotos que derraman miel

El pasado lunes 14 de febrero, Sebastián Rulli no fue el único en demostrar el inmenso amor que tiene por su novia, la actriz Angelique Boyer, quien no resistió la tentación y respondió tal declaración de amor al actor con intensas fotos que dejan claro que entre ellos sólo hay puro amor.

Y aunque a decir verdad, la pareja de famosos no necesitan de un día en específico para gritar su amor a los cuatro vientos, es un hecho que no dejaron pasar la oportunidad de volver a hacer público a través de redes sociales cuánto se aman.

Mientras que Rulli le dedicó hermosas palabras a la actriz, poniendo a latir los corazones de sus seguidores a mil por hora, Angelique no dudó en replicar o "revirar" a su publicación y también se tomó un tiempo para dedicarle un romántico mensaje la amor de su vida.

La estrella franco-mexicana, utilizó su cuenta de Instagram, y además de felicitar a todo el mundo y desear un día lleno de amor para toda la humanidad, se refirió al histrión de 46 años, como lo mejor que la vida le ha dado, claro, luego de compartir las fotos más intensas de su viaje a Baja California Sur en diciembre pasado.

"Mundo feliz #sanvalentin les deseo mucho amor, que las relaciones humanas sean más sanas, les deseo amigos de hermandad y un amor que les enseñe a amarse profundamente y que juntos sean los mejores compañeros de vida", se lee en las primeras líneas.

Y así fue la dedicatoria de amor a Sebastián Rulli: "¡Vida de mi amor! Mi amor bonito, que bendición amarte y sentir tanta paz, mirarte y hacerte sonreír y reír juntos, besarte amarte, valorarte, sentirte a flor a de piel, mi ciencia conocerte, cuidarte adorarte, apapacharte! Mi amor hermoso contigo quiero envejecer! Hoy y cada día Te amo @sebastianrulli".



La actriz de 33 años, también agradeció y otorgó el crédito a su amigo, el italiano Niccoló de Zambiasi, por las fotos: "Gracias por capturar estos momentos @nickinthematrix".

Claudia Martín, actriz protagónica junto con Sebastián Rulli en "Los Ricos También Lloran" (2022), fue una de las primeras que se pronunció al amor de la pareja: "Los admiro mucho, son una preciosa pareja!!!!", Silvia Navarro dijo: "Qué bonitos", mientras que Verónica Jaspeado, les escribió: "Feliz Amor!!!... que hermosas fotos mi Angy! Y que bellos deseos, amen!".

Otros famosos como Grettell Valdez, Adrián Uribe, Alejandra García, Cassandra Sánchez Navarro, Fernanda Castillo, Eiza González, Christopher Esqueda, Maite Perroni, Karla Gómez, Zuleyka Rivera, entre otros, no dudaron en sumarse al amor de la pareja. Pero fue el propio Rulli quien tampoco pudo dejar de contestar el mensaje de su novia: "Que hermosos momentos compartidos y todos los que nos faltan!!! Te amooooo".

