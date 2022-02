Angelique Boyer reaparece en la playa luciendo de espaldas diminuto bikini amarillo

Durante las últimas semanas, se le ha visto muy relajada a la actriz Angelique Boyer, quien entre playa y playa, no duda en lucir su atributos, como en una reciente foto en la aparece de espaldas, luciendo un diminuto bikini amarillo con el que hizo babear a más de uno, empezando por su novio, el argentino Sebastián Rulli.

Y es que, mientras el histrión sigue muy ocupado con el reciente estreno de "Los Ricos También Lloran" (2022), Angelique Boyer sigue divirtiéndose de lo lindo en la cercanía de mar y presumiendo cuerpazo con diminutos bikinis, que ha dejado pasmado al actor.

Tras informar de viva voz que este 2022, tomaría un año sabático luego de dos telenovelas al hilo como fueron "Imperio de Mentiras" (2020-2021) y posteriormente "Vencer el Pasado" (2022), Angelique Boyer se ha dedicado a disfrutar de lo lindo entre sol, mar y arena.

Pues luego de pasarse un fin de semana con su amigo Diego Dreyfus (en común con Sebastián Rulli) al mismo tiempo que éste afinaba detalles de su más reciente telenovela, la francesa volvió a tener contacto con la naturaleza y fue al pasado martes 22 de febrero que volvió a hacer de las suyas tras aparecer de espalda con un diminuto bikini color amarillo y el mar de fondo.

Y luego de mostrar su exquisita retaguardia y ese bikini que deja ver su moldeado cuerpo, Angelique Boyer hizo vibrar a más de uno. Y atendiendo a una fecha cabalística o capicúa como el: "22:2:22", esa fue la descripción de su postal.

Famosas actrices como Luz Ramos, Ana Paula Martínez y Fabiola Guajardo, así como Galilea Montijo, han respondido a la postal de Angelique Boyer con corazones rojos y llamaradas de fuego. Claudia Martín le envió un: "Hermosa siempre", mientras Alejandra Robles Gil, le escribió: "Divina". Fernanda castillo no dudó en lanzar un "Wow!!!!".

Y Grettell Valdez le lanzó una tercia de llamaradas de fuego y otra tercia más de corazones rojos. Así mismo Jimena Longoria le escribió: "Que pazzzz!" y Karla Cosío de "Rebelde" (2004-2006), coincidió con ella y escribió: "22:2:22".

Pero la reacción que se hizo más evidente fue la de Sebastián Rulli, la que ha causado más revuelo en la publicación de Instagram, que se lee: "Wowwww!! Que belezaaaa!! Cómo te extraño, pero que feliz me pone verte disfrutar y estar en paz".

Al momento, se pueden leer más de 1,350 comentarios y no menos de 142.627 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!