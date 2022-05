Angelique Boyer reaparece con escultural figura entre flores

La actriz Angelique Boyer a vuelto a causar revuelo a través de las redes sociales, debido a que en las últimas horas reapareció luciendo escultural figura entre flores y con un diminuto bikini que ha dejado ver cada centímetro de su figura fitness.

Pues aunque últimamente, Angelique Boyer no ha tenido mucha actividad en su cuenta de Instagram como en otros tiempos o cuando tiene telenovela, los fanáticos siguen muy pendiente de ella y buscan cada publicación por mínima que sea para recrearla en sus decenas de páginas de fans de la actriz con dedicatorias especiales, y de paso, la etiquetan.

Pero el último movimiento que la francesa hizo en su cuenta de Instagram, fue cambiar su foto de perfil y con ello ha logrado movilizar a sus seguidores, quienes ya se han encargado de poner a circular por la web dicha postal.

Fue durante el mes de abril que la novia del actor Sebastián Rulli puso a vibrar al mundo con un par de postales desde España donde pasaba unas vacaciones con el histrión argentino; pero la protagonista de telenovelas no perdió el tiempo para posar y servir como musa inspiradora de los expertos en recrear imágenes de las estrellas famosas, en este caso, Juan Molina.

Y es que, en aquel entonces, Angelique Boyer lució un cuerpo perfecto con un diminuto bikini rosado y si silueta más encantadora provocando que Rulli reaccionara con una gran revelación: "Muero de un infarto y revivo para volverme a enamorar!!!!!".

La postal que Angelique Boyer compartió a través de su foto de perfil de su cuenta de Instagram sigue la misma línea que las publicadas el pasado mes de abril y a estas alturas ya están causando estragos entre los fanáticos de la actriz.

Y a decir verdad, la también villana de telenovelas como "Teresa" (2010) o "Tres Veces Ana" (2016) en uno de sus personajes, luce como una verdadera flor entre las flores, porque aunque se camuflajea, entre las flores multicolor, es un hecho que no deja de lucir su escultural figura.

En este caso, fue el perfil @ngelique_sebastian2000 además de otros, quien se encargó de poner a circular la imagen de Angelique Boyer que seguramente luego de hoy, seá un boom en la web.

