Angelique Boyer presume figura perfecta en shortcito, top y patines en plenas vacaciones

Durante sus recientes vacaciones en España, la actriz Angelique Boyer presume su figura perfecta tras lucir como una modelo vistiendo un outfit muy chic que obedece a un shortcito de mezclilla, un sexy top y un par de patines blancos.

Y es que, la francesa de 33 años, todavía está disfrutando de su estancia en el país de la madre patria junto a su pareja, el actor Sebastián Rulli y su hijo Santiago que el argentino procreó con la también actriz Cecilia Galliano.

Y entre tantos momentos compartidos con su pareja y su ahora familia política, Angelique Boyer no ha escatimado en mostrar su belleza y cuerpazo en bikini, o cualquier otro outfit y disfrutando del caprichoso clima de la primavera en playa Estepona, por ejemplo.

En su última publicación en su perfil de la red de la camarita, la protagonista de telenovelas se valió de su belleza y posó como toda una modelito, dejando con la boca abierta a más de uno de sus seguidores y además famosos.

"Ya estamos READY TO GO [LISTOS PARA IR], Patines: @jessycoch, Makeup [Maquillaje]: @julioarroyo

Pelo: @eddumakeuphair y Foto: @jmolinaphotography", se lee en la descripción del par de fotos con las que Angelique Boyer ha sido todo un boom desde la tarde de este miércoles.

Y las reacciones y comentarios no han cesado desde su publicación, entre algunos mensajes se lee: "Divina", de parte de su amiga Fernanda Castillo, mientras que Sandra Kai y Michelle González sólo dejaron un cuarteto de llamaradas de fuego y una tercia de caritas con ojos de amor, al igual que María León.

Por su parte, Grettell Valdez le lanzó un "Divina" y Fabiola Guajardo le echó porras con un "Esooooo". Jéssica Coch, quien le regaló los patines expresó: "Se te ven increíbles". El fotógrafo Christhoper Esqueda y el actor Flavio Medina, también reaccionaron con la belleza de la novia de Sebastián Rulli.

Alejandra Barros, Verónica Jaspeado, Galilea Montijo y hasta la cantante Fey, también demostraron su admiración de la también ex Rebelde. Mientras que Uriel Santana dijo: "Ah jijo" y Denia Agalianu no pudo evitar decir: "Diosaaaa". La costarricense Karla Gómez también aplaudió a Angelique con un: "Que guapa!".

Y su fanpage (página de fans) @srlive.rulli no dudó en escribir: "Eres preciosa mi Angie. Disfruta mucho de las vacaciones que estás haciendo con Sebas y la familia. Te quiero mucho. Besos y abrazos". Al momento, más de 209 mil seguidores han regalado un corazón rojo y se pueden leer alrededor de1,500 mensajes.

