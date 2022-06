Angelique Boyer presume cuerpazo de Sebastián Rulli que se ha echado al plato

En sus últimas vacaciones, la actriz Angelique Boyer presumió cuerpazo de su novio, el actor Sebastián Rulli, que se ha echado al plato en más de una ocasión y con el que el famoso la ha cautivado tras poseer tremenda musculatura.

Pues de paseo por algún lugar del mundo, Angelique Boyer sorprendió a Sebastián Rulli, quien estaba admirando el océano, regalando una sonrisa tras ver ante él la cámara del celular, por lo que no tuvo otra opción que sonreír espontáneamente.

Aunque la primera impresión del clip que finalmente compartió el histrión de 46 años de origen argentino, fue ver el cuerpazo que tiene, empezando por su jugosa retaguardia, luego de lucir un pantalón de mezclilla color blanco, súper pegadito al cuerpo.

Un muñeco de aparador

Pero Sebastián Rulli no sólo maravilló a la francesa de 33 años con su musculatura, misma que ha recorrido en un reto de TikTok sin caer al piso; pues tras compartir su vídeo, el actor ha desatado una ola de piropos y buenas vibras de parte de sus compañeros actores.

"No llenes Vacíos, busca espacios. #behappy [séfeliz] #love [amor] #goodvibes [buenas vibras]", se lee en la frase filosófica que hace referencia a que no hay que ser relleno o del montón, si no, siempre abrir nuevos horizontes con la presencia de cada quien.

Entre los famosos que hay reaccionado a la galanura del actor de "Los Ricos También Lloran" (2022), figuran el cubano Julio Camejo, quién compartió créditos con Rulli en "Amores Verdaderos" (2012-2013): "Y esos espacios aparecen cuando descubres el amor propio. Abrazos compareee".

África Zavala también reaccionó con un "Wow", así como el fotógrafo Christopher Esqueda y periodista Mar Saura, que colocaron cohetes (hacia la luna) o la propia Angelique Boyer quien aseguró: "Ayyyy que hermoso!!!", que ha cosechado más de 1,270 corazones rojos.

"Tienes toda la razón... bien, verdad lo que dices. Amar y seremos felices es lo mejor que la vida nos puede regalar y hay que aprovechar cada momento con nuestra familia, nuestros amigos y con las personas que mas queremos. Disfruten mucho de sus vacaciones, Sebas y Angie. Bonito día y muy Feliz fin de semana. Los quiero muchísimo. Besos y abrazos", es el comentario de uno de sus más fervientes admiradores.

Y por lo menos, Sebastián Rulli ha logrado conquistar a 206,640 seguidores, tras su vídeo del pasado sábado 4 de junio que ha recogido 2,195 comentarios.

