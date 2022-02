Angelique Boyer presume cinturita desde su mejor ángulo en outfit de licra

En su reciente viaje a la Riviera Maya en México, la actriz Angelique Boyer volvió a enamorar con su belleza a sus seguidores, entre famosos y un sinfín de fanáticos. Pues se captó de tal forma que presumió cinturita desde su mejor ángulo en outfit de licra.

No sería la primera vez que la actriz de origen francés robara miradas de esta forma, pues en una publicación anterior aparece muy 'peligrosa' bailando en bikini frente al espejo; y logrando que Sebastián Rulli la extrañara más.

Pues el argentino se encuentra muy ocupado debido a que es el protagonista del remake de "Los Ricos También Lloran" que inicia este lunes 21 de febrero por el Canal de las Estrellas, y mientras tanto, Angelique Boyer disfruta de su 'año sabático' entre viaje y viaje.

Y en su soledad, la francesa, no perdió oportunidad de enamorar a su audiencia virtual de Instagram, con una postal que, captada desde su mejor ángulo, obtuvo como resultado, mostrar su cinturita mientras viste un outfit de licra color negro.

"La vida tiene cosas mágicas, los atardeceres, el mar, el cielo, la música y TÚ! se magia" escribió Angelique en la descripción de su postal del fin de semana pasado dejando un sirena en la misma; lo que indicaría que se refiere a ella.

Y desde la Riviera Maya Tulum, Quintana Roo, fue que la protagonista de "Vencer el Pasado" (2021) de Televisa, recibió halagos y piropos de sus seguidores. Entre algunas famosas que figuran entre los comentarios, se puede leer a Alejandra Robles Gil, quien le lanzó un "Divina!!!".

Mientras que Fabiola Delgado, su rival de amores en ficción por ser la villana de "Los Ricos También Lloran", prendió una llamarada de fuego. Por su parte, África Zavala le dedicó un "Bellísima" y Alejandra García de "La Desalmada" (2021), le escribió "Diosa".

Pero el comentario que más reacciones ha tenido hasta el momento, por su puesto es el de Sebastián Rulli, quien no pudo dejar de escribir: "Claro que si!! TU eres Magia pura!!!" que tiene alrededor de mil 'me gusta' y casi 100 respuestas.

Por lo pronto, Angelique Boyer sigue enamorando con sus postales en Instagram durante su ausencia en la televisión; son 157,720 los fans que han reaccionado con un corazón rojo y se lee por lo menos 1,519 mensajes.

