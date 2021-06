Angelique Boyer posa con relajado look y Sebastián Rulli la llama sabrosa

Luego de las intensas jornadas laborales como protagonista de la telenovela "Vencer el Pasado", la actriz Angelique Boyer se dio un momento de relax y posó con un outfit muy singular, al que llamó comfy y cool; aunque su novio, el actor Sebastián Rulli, la llamó "sabrosa".

Con un overol que se le ve muy holgado a la actriz de origen francés -debido a su evidente delgadez- Angelique Boyer lució ¡más contenta que nunca!, además claro, de presumir el outfit de su amiga Monica Ayos que portó el sábado pasado.

Fua a través de su cuenta oficial de Instagram, que la novia se Sebastián Rulli, maravilló de nuevo a sus fanáticos y a sus amigos del medio, con un cuarteto de fotografías que fueron capturadas por el amor de su vida en la terraza de la residencia donde viven en Valle de Bravo, Estado de México.

"Week-end: Take time to chill Styles @monicaayos & @gipcco Lo más comfy y cool" (Fin de semana: tómate un tiempo para relajarte... Styles @monicaayos & @gipcco... Lo más cómoda y fresca), escribió la protagonista de "Vencer el Pasado" de Televisa, luego de una semana de no aparecer en Instagram mediante sus publicaciones.

Mostrando su delineada figura, la actriz que transformó su imagen para figurar de nuevo en las telenovelas, posó también con "Guapo" el perro de raza Xoloitzcuintle que tienen como mascota Angelique y Sebastián, quien se ve reflejado en los lentes tipo John Lennon de Boyer.

Acto seguido, sus amigos, quienes ya extrañaban las publicaciones de Angelique en la red de la camarita, reaccionaron con sus halagadores comentarios; Yanet García, la recordada chica del clima de "Hoy", sólo posteó tres caritas con ojos de corazón, mientras que el actor Erik Hayser escribió: "Que linda cuñada @angeliqueboyer" -haciendo referencia de que Angelique y Fernanda del Castillo (su prometida y madre de su pequeño hijo Liam) se consideran como dos grandes hermanas-.

Y fue la propia Fernanda García quien expresó: "Me encanta! Nos podemos vestir de gemelas". África Zavala también reaccionó con un: "Hermosa" y Zoraida Gómez, quien fuera su compañera de foro en "Rebelde" (2004-2006), notó su delgadez: "Que cool sexy y relajada de ves".

Otras famosas como Rossana Nájera, Bábara López, Jéssica Coch y Arena Ibarra -quien será su compañera en la telenovela-, escribió: "Pero que buen estilooo"; su fanpage (página de fans) @srlive.rulli, también le echó flores a Angelique: "Te vez preciosa Angie. Feliz fin de semana".

Pero sin duda, uno de los comentarios que más revuelo ha causado a la publicación del sábado de la actriz de 32 años, es el de Sebastián Rulli, quien reconoció la hermosura del amor de su vida y además escribió: "Comfy y sabrosaaaaa!!!", que al momento ha generado 689 corazones rojos y un par de respuestas.

Por otro lado, el post de la francesa, ha generado 265,024 'me gusta' y se pueden leer un total de 1,760 comentarios.