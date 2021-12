Angelique Boyer modela joya de Grettell Valdez en bikini desde la playa

Durante su actual viaje en la playa junto a Sebastián Rulli, la actriz Angelique Boyer modeló una joya de su amiga, la también actriz Grettell Valdez mientras posó en bikini y unos ostentosos lentes de sol; así se dejó ver la francesa en redes sociales.

Fue en una foto que compartió en sus historias de Instagram del martes, que Angelique Boyer modeló muy cerca de la cámara mientras lucía cuerpazo con un bikini blanco estampado con ojos de colores y lució la mencionada joya de bisutería redonda y que parece ser una piedra preciosa.

Y es que, fue desde el pasado 13 de diciembre que Grettell Valdez, lanzó su producto, el cual dijo, que es más que una joya, pues hace recordar a las mujeres su valor y empoderamiento con dicho amuleto, así lo escribió a través de su cuenta de Instagram:

"¡Llegó el díaaaaaaa! Mi colaboración con @lauracjewelry ya está a la venta. Esta colaboración es el reflejo de la visión de dos mujeres que siguen su propio camino. Inspiradas por la belleza de la Luna y como eso nos conecta de una manera mágica, les presentamos este collar, hecho como siempre con todo mi amor.

Es el regalo perfecto para esta Navidad".

Por otro lado, la actriz de "Lo que la vida me robó" (2014) -telenovela en la que compartiría créditos con Angelique Boyer con su rival de amor, precisamente disputándose al personaje principal que fue interpretado por Sebastián Rulli-, dijo estar ansiosa de ver la joya colgada de los cuellos de muchas mujeres:

"Muero de ganas por verlas usándolo, recuerden que no solo es un accesorio es un amuleto que les recordara lo fuerte y valiosas que son. #TODOCONAMOR".

Por ello, Angelique Boyer compartió dicha publicación en sus historias de Instagram e invitó a adquirir la prenda que desde el pasado martes, la francesa ya traía puesta junto a otros collares más; pues valora mucho el arte de emprender de las mujeres como Grettell Valdez.

Por supuesto, algunos famosos del espectáculo y fans de Grettell Valdez, se unieron a la emoción de la actriz por ese nuevo lanzamiento y le echaron porras entre corazones rojos y comentarios; entre ellos, el fotógrafo jalisciense Uriel Sanata y Sebastián Rulli.

