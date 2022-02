Angelique Boyer luce su figura fitness en bañador y fascina a Sebastián Rulli

Tras tomarse un año sabático esperando un proyecto que le encante y un personaje que le atrape para interpretarlo, la actriz Angelique Boyer fascina a Sebastián Rulli tras lucir su figura fintes con bañador de dos piezas que deja ver sus abs súper marcados.

Pues la actriz de origen francés ha vuelto a hacer de las suyas en redes sociales, tras volver a lucir cuerpazo en con bikini y desde el yate en el que salen a pasear en el lago de Valle de Bravo, Estado de México, lugar donde vive con el actor Sebastián Rulli, quien es su pareja desde hace siete años.

Avándaro Paradise, como llama Angelique a dicho lago de Valle de Bravo, es testigo de las veces que la protagonista de telenovelas ha lucido su escultural figura con diversos modelitos de bikini y esta ocasión no fue la excepción.

Lee también: De strapless, así fue como acaparó miradas Angelique Boyer en entregas de premios

La protagonista de "Vencer el Pasado" (2021) -producción de Rosy Ocampo para Televisa-, posó con un diminuto bikini negro sentada a lo ancho del yate en el que siempre salen a pasear y con el que desató cientos de comentarios y miles de reacciones.

"Sol y risas" escribió Angelique Boyer en su publicación del domingo por la tarde luego de posar con una gran sonrisa y volteando hacia el sol -sin más ni menos-, y haciendo reaccionar a sus amigos de la farándula de México y otros países; entre un total de 1,600 mensajes entre los que se leen:

Lee también: Tremendo piropo el que le lanza Angelique Boyer a Sebastián Rulli

"Lomazo", por parte de la actriz Lorena Meritano, mientras que Yanet García dijo "Wooow cuerpazo". África Zavala, Grettell Valdez, el fotógrafo Uriel Santana, Jéssica Coch con su "Estás hermosa!" o Fernanda Castillo, también se unieron a los mensajes dedicados a Boyer.

Otro experto de la cámara como Christhoper Esqueda, la colombiana Carmen Villalobos, y Jimena Longoria, no fueron la excepción en mostrar su reacción con comentarios como "Me explicas tu cuerpowerrrrr!!!!!!!" o "Cuerpazoooooo" por parte de Villalobos.

Y tras halagos de algunas de sus fanpages (páginas de fans), fue el mismísimo Sebastián Rulli, quien una vez más reaccionó a la publicación de su novia y no reparó en expresarle: "Me fascinas!!!! tu belleza no se compara con tu corazón!!! Eres puro amor, luz y Pasión!!", entre emojis con ojos de amor. Y al momento, han reaccionado no menos de 182 mil seguidores de la actriz.

Síguenos en